Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55G6RLA.ARU
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Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 670 руб.
В наличии
Код товара: 750743
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170 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 3 x USB, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.85х0.15
Вес, кг.
27
Описание товара Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55G6RLA.ARU
LG OLED55G6RLA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 165 Гц и процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор,упаковка,инструкция-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 3 x USB, RJ-45 (Ethernet), CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
340
Страна производитель
Индонезия
LG OLED55G6RLA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 165 Гц и процессором Alpha 11 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
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Телевизор LG OLED 55" 4K OLED55G6RLA.ARU - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 170670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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