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Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND

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Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50&quot;, 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 760 руб. 
Начислим 2093 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND
130 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), цифровой выход S/PDIF (оптический), выход на наушники (1), USB, Ethernet (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.79х0.16
Вес, кг.
13.2

Описание товара Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND

Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Google Cast™ позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

Отзывы о товаре Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), цифровой выход S/PDIF (оптический), выход на наушники (1), USB, Ethernet (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Описание
Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Google Cast™ позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND - стоимость товара 130760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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