Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 760 руб.
В наличии
Код товара: 751758
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
130 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), цифровой выход S/PDIF (оптический), выход на наушники (1), USB, Ethernet (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.79х0.16
Вес, кг.
13.2
Описание товара Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND
Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Google Cast™ позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
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Бренд
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), цифровой выход S/PDIF (оптический), выход на наушники (1), USB, Ethernet (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Google Cast™ позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
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Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND - стоимость товара 130760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гостиничный телевизор Philips 50HFL4518U/12 50", 4K Ultra HD LED, 350 кд/м2, Android, CMND