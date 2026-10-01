Телевизор ASANO 24" DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T
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Характеристики
Описание товара Телевизор ASANO 24" DLED FHD SALUT SMART 24LF5010T
? Телевизор ASANO 24LF5010T — это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и функциональное устройство для кухни или дачи. С диагональю экрана 23.8 дюйма и разрешением Full HD, он обеспечит яркое и четкое изображение. ? Удобный Smart-пульт с голосовым управлением и микрофоном позволяет легко находить любимые программы и фильмы. Благодаря поддержке Wi-Fi и платформе Салют ТВ, вы сможете наслаждаться разнообразным контентом в любое время. ? Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли или флешки. Также имеется композитный вход и выход на наушники для дополнительного удобства. ? Технология прямой подсветки (Direct LED) обеспечивает равномерное освещение экрана, а мощность звуковой системы в 6 Вт создаст приятный звук для просмотра фильмов и передач. ? Не упустите возможность сделать ваш досуг более комфортным с телевизором ASANO 24LF5010T!
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