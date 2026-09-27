Процессор CPU Intel i5 9400T
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор CPU Intel i5 9400T
Оснащенный 9-мегабайтной кеш-памятью L3 процессор Intel Core i5-9400T станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать универсальный домашний или офисный компьютер, рассчитанный на демонстрацию высокого уровня производительности при работе с любыми типовыми программами. Такая система подойдет для работы, учебы, развлечений и использования Интернета. Вам наверняка будет полезно интегрированное в процессор графическое ядро Intel UHD Graphics 630, ведь наличие этого конструктивного элемента позволяет не использовать дискретный видеоадаптер. Процессор Intel Core i5-9400T имеет 6 ядер. Базовая частота – 1800 МГц. Наибольшая частота в турборежиме – 3400 МГц. Используемый для установки процессора сокет – LGA 1151-v2. Модель поставляется в комплектации OEM. Это значит, что кулера в комплекте нет. Выбор системы охлаждения предоставлен пользователю. Этот выбор будет достаточно свободным, ведь процессоры i5 традиционно не отличаются высоким уровнем энергопотребления и рассеиваемой мощности. Эта модель не исключение: показатель TDP равен лишь 35 Вт
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 580 руб.3645 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400F LGA1700 OEM (CM8071504821107)
-
В наличииЦена 15 030 руб.3758 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 8600G AM5 (100-000001237) OEM
-
В наличииЦена 15 530 руб.3883 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 7600X AM5 (100-000000593) OEM
-
В наличииЦена 15 650 руб.3913 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12400 S1700 OEM (CM8071504650608 S RL5Y ...
-
В наличииЦена 15 650 руб.3913 руб. в СплитПроцессор Intel CORE I5-12400 S1700 OEM 2.5G CM8071504555317 S R...
-
В наличииЦена 15 860 руб.3965 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5500GT AM4 (100-000001489) OEM
-
В наличииЦена 15 860 руб.3965 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 5600GT AM4 (100-000001488) OEM
-
В наличииЦена 16 170 руб.4043 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 10500 S1200 OEM (CM8070104290511 S RH3A)
-
В наличииЦена 16 200 руб.4050 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-14400 S1700 OEM 2.5G CM8071504821112 S R...
-
В наличииЦена 16 360 руб.4090 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12600KF S1700 OEM (CM8071504555228 S RL4...
-
В наличииЦена 16 580 руб.4145 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 5 9600X OEM (100-000001405)
-
В наличииЦена 16 780 руб.4195 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5-13400 S1700 OEM (CM8071504821106)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, 6 ядерные, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор CPU Intel i5 9400T