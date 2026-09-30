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Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка

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Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mузыка Кино
Альбом (сингл)
Musique De Film Francaise
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка - фото 1
  • Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка - фото 2
  • Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка - фото 3
  • Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mузыка Кино
Альбом (сингл)
Musique De Film Francaise
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Retrouvailles Sentimentales, Coup De T?te (из ф. «Удар головой»), Le Vent, Le Cri (из ф. «Профессионал»), S?duction, Le Paradis, Retour A La Vie, Les Comp?res (из ф. «Папаши»), Le Dernier M?tro (из ф. «Последнее метро»), Un Homme Et Une Femme (из ф. «Мужчина и женщина»), Merveilleuse Ang?lique (из ф. «Великолепная Анжелика»), Le Gendarme Se Marie (из ф. «Жандарм женится»), Ma Ch?re H?l?ne (из ф. «Великолепная Анжелика»), Le Coup Du Parapluie (из ф. «Укол зонтиком»), Histoire D'O (из ф. «История
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка

Треклист

  1. Retrouvailles Sentimentales
  2. Coup De T?te (из ф. «Удар головой»)
  3. Le Vent, Le Cri (из ф. «Профессионал»)
  4. S?duction
  5. Le Paradis
  6. Retour A La Vie
  7. Les Comp?res (из ф. «Папаши»)
  8. Le Dernier M?tro (из ф. «Последнее метро»)
  9. Un Homme Et Une Femme (из ф. «Мужчина и женщина»)
  10. Merveilleuse Ang?lique (из ф. «Великолепная Анжелика»)
  11. Le Gendarme Se Marie (из ф. «Жандарм женится»)
  12. Ma Ch?re H?l?ne (из ф. «Великолепная Анжелика»)
  13. Le Coup Du Parapluie (из ф. «Укол зонтиком»)
  14. Histoire D'O (из ф. «История О»)
  15. La Gifle (из ф. «Пощечина»)
  16. Ripoux Contre Ripoux (из ф. «Откройте, полиция! 2»)
  17. La 7?me Cie Aux Grandes Man?uvres (из ф. «Седьмая рота при больших маневрах»)
  18. Le Jouet (из ф. «Игрушка»)
  19. Les Parapluies (из ф. «Шербурские зонтики»)
  20. Emmanuelle In Thailand (из ф. «Эммануэль в Таиланде / Эммануэль 2»)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Mузыка Кино
Альбом (сингл)
Musique De Film Francaise
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Retrouvailles Sentimentales, Coup De T?te (из ф. «Удар головой»), Le Vent, Le Cri (из ф. «Профессионал»), S?duction, Le Paradis, Retour A La Vie, Les Comp?res (из ф. «Папаши»), Le Dernier M?tro (из ф. «Последнее метро»), Un Homme Et Une Femme (из ф. «Мужчина и женщина»), Merveilleuse Ang?lique (из ф. «Великолепная Анжелика»), Le Gendarme Se Marie (из ф. «Жандарм женится»), Ma Ch?re H?l?ne (из ф. «Великолепная Анжелика»), Le Coup Du Parapluie (из ф. «Укол зонтиком»), Histoire D'O (из ф. «История
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Треклист

  1. Retrouvailles Sentimentales
  2. Coup De T?te (из ф. «Удар головой»)
  3. Le Vent, Le Cri (из ф. «Профессионал»)
  4. S?duction
  5. Le Paradis
  6. Retour A La Vie
  7. Les Comp?res (из ф. «Папаши»)
  8. Le Dernier M?tro (из ф. «Последнее метро»)
  9. Un Homme Et Une Femme (из ф. «Мужчина и женщина»)
  10. Merveilleuse Ang?lique (из ф. «Великолепная Анжелика»)
  11. Le Gendarme Se Marie (из ф. «Жандарм женится»)
  12. Ma Ch?re H?l?ne (из ф. «Великолепная Анжелика»)
  13. Le Coup Du Parapluie (из ф. «Укол зонтиком»)
  14. Histoire D'O (из ф. «История О»)
  15. La Gifle (из ф. «Пощечина»)
  16. Ripoux Contre Ripoux (из ф. «Откройте, полиция! 2»)
  17. La 7?me Cie Aux Grandes Man?uvres (из ф. «Седьмая рота при больших маневрах»)
  18. Le Jouet (из ф. «Игрушка»)
  19. Les Parapluies (из ф. «Шербурские зонтики»)
  20. Emmanuelle In Thailand (из ф. «Эммануэль в Таиланде / Эммануэль 2»)


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


Купить Mузыка Кино - Musique De Film Francaise (4205699260032) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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