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Gallery Of Instrumental Music - Vladimir Cosma (4205699250118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gallery Of Instrumental Music - Vladimir Cosma (4205699250118) виниловая пластинка

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Gallery Of Instrumental Music - Vladimir Cosma (4205699250118) виниловая пластинка - фото 1
Gallery Of Instrumental Music - Vladimir Cosma (4205699250118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Vladimir Cosma
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gallery Of Instrumental Music - Vladimir Cosma (4205699250118) виниловая пластинка - фото 1
  • Gallery Of Instrumental Music - Vladimir Cosma (4205699250118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750440
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gallery Of Instrumental Music - Vladimir Cosma (4205699250118) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699250118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Vladimir Cosma
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sirba Le Grand Blond avec Une Chaussure Noire, un film de Yves Robert (1971), Dernier Jour De Vacances La Boum 2, un film de Claude Pinoteau (1982), Les Filles En Or Le Jomeau, un film de Yves Robert (1984), Les Comp?res Les Comp?res, un film de Francis Veber (1983), Don Welson Corl?one Les Rois Du Gag, un film de Claude Zidi (1985), Hot Dog Banzai, un film de Claude Zidi (1983), Le Bal Le Bal, un film de Ettore Scola (1963), Le Ch?teau De Ma M?re Le Ch?teau De Ma M?re, un film de Yves Robert (1
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gallery Of Instrumental Music - Vladimir Cosma (4205699250118) виниловая пластинка

Сторона A

  1. Sirba Le Grand Blond avec Une Chaussure Noire, un film de Yves Robert (1971) — 2:02
  2. Dernier Jour De Vacances La Boum 2, un film de Claude Pinoteau (1982) — 1:30
  3. Les Filles En Or Le Jomeau, un film de Yves Robert (1984) — 3:51
  4. Les Comp?res Les Comp?res, un film de Francis Veber (1983) — 2:05
  5. Don Welson Corl?one Les Rois Du Gag, un film de Claude Zidi (1985) — 1:51
  6. Hot Dog Banzai, un film de Claude Zidi (1983) — 2:06
  7. Le Bal Le Bal, un film de Ettore Scola (1963) — 3:06
  8. Le Ch?teau De Ma M?re Le Ch?teau De Ma M?re, un film de Yves Robert (1990) — 2:51
  9. Il ?tait Une Fois La Zone Les Comp?res, un film de Francis Veber (1983) — 1:03
  10. Retrouvailes Sentimentales La Boum, un film de Claude Pinoteau (1980) — 2:48
  11. Th?me De Jeanne Les Fugitifs, un film de Francis Veber (1986) — 3:03

Сторона B

  1. Le Jouet Le Jouet, un film de Francis Veber (1976) — 2:05
  2. Babouchka (avec Gheorghe Zamfir) Le Grand Blond Avec Une Chaussure Noire, un film de Yves Robert (1971) — 2:01
  3. Blackfinger and Blond Le retour Du Grand Blond, un film de Yves Robert (1974) — 1:58
  4. Maria Et V?ron?se Le Bar Du Telephone, un film de Claude Barrois (1980) — 2:39
  5. La Cabra La Chevre, un film de Francis Veber (1981) — 3:40
  6. L’Hotel Buque Petit D?jeuner Compris, un TV series de Michel Berny (1980)— 2:19
  7. La Boum 2 La Boum 2, un film de Claude Pinoteau (1982) — 3:09
  8. Nostalgie Du Chouan Jamais Avant Le Mariage, un film de Daniel Ceccaldi (1982)— 1:47
  9. Alexandre Le Bienheureux Alexandre Le Bienheureux, un film de Yves Robert (1967) — 2:47
  10. La Rentr?e La Boum , un film de Claude Pinoteau (1980) — 1:29
  11. Th?me De Tristan Les Comp?res, un film de Francis Veber (1983) — 2:12



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Gallery Of Instrumental Music - Vladimir Cosma (4205699250118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699250118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Vladimir Cosma
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sirba Le Grand Blond avec Une Chaussure Noire, un film de Yves Robert (1971), Dernier Jour De Vacances La Boum 2, un film de Claude Pinoteau (1982), Les Filles En Or Le Jomeau, un film de Yves Robert (1984), Les Comp?res Les Comp?res, un film de Francis Veber (1983), Don Welson Corl?one Les Rois Du Gag, un film de Claude Zidi (1985), Hot Dog Banzai, un film de Claude Zidi (1983), Le Bal Le Bal, un film de Ettore Scola (1963), Le Ch?teau De Ma M?re Le Ch?teau De Ma M?re, un film de Yves Robert (1
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Сторона A

  1. Sirba Le Grand Blond avec Une Chaussure Noire, un film de Yves Robert (1971) — 2:02
  2. Dernier Jour De Vacances La Boum 2, un film de Claude Pinoteau (1982) — 1:30
  3. Les Filles En Or Le Jomeau, un film de Yves Robert (1984) — 3:51
  4. Les Comp?res Les Comp?res, un film de Francis Veber (1983) — 2:05
  5. Don Welson Corl?one Les Rois Du Gag, un film de Claude Zidi (1985) — 1:51
  6. Hot Dog Banzai, un film de Claude Zidi (1983) — 2:06
  7. Le Bal Le Bal, un film de Ettore Scola (1963) — 3:06
  8. Le Ch?teau De Ma M?re Le Ch?teau De Ma M?re, un film de Yves Robert (1990) — 2:51
  9. Il ?tait Une Fois La Zone Les Comp?res, un film de Francis Veber (1983) — 1:03
  10. Retrouvailes Sentimentales La Boum, un film de Claude Pinoteau (1980) — 2:48
  11. Th?me De Jeanne Les Fugitifs, un film de Francis Veber (1986) — 3:03

Сторона B

  1. Le Jouet Le Jouet, un film de Francis Veber (1976) — 2:05
  2. Babouchka (avec Gheorghe Zamfir) Le Grand Blond Avec Une Chaussure Noire, un film de Yves Robert (1971) — 2:01
  3. Blackfinger and Blond Le retour Du Grand Blond, un film de Yves Robert (1974) — 1:58
  4. Maria Et V?ron?se Le Bar Du Telephone, un film de Claude Barrois (1980) — 2:39
  5. La Cabra La Chevre, un film de Francis Veber (1981) — 3:40
  6. L’Hotel Buque Petit D?jeuner Compris, un TV series de Michel Berny (1980)— 2:19
  7. La Boum 2 La Boum 2, un film de Claude Pinoteau (1982) — 3:09
  8. Nostalgie Du Chouan Jamais Avant Le Mariage, un film de Daniel Ceccaldi (1982)— 1:47
  9. Alexandre Le Bienheureux Alexandre Le Bienheureux, un film de Yves Robert (1967) — 2:47
  10. La Rentr?e La Boum , un film de Claude Pinoteau (1980) — 1:29
  11. Th?me De Tristan Les Comp?res, un film de Francis Veber (1983) — 2:12


Теги товара: Кинематограф
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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