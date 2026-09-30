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Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка

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Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка - фото 1
Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Richard Clayderman
Жанр
Классическая музыка, Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка - фото 1
  • Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Richard Clayderman
Жанр
Классическая музыка, Инструментальная музыка
Трек-лист
Ballade Pour Adeline Ballade Pour Adeline (1977) written by Paul de Senneville — Olivier Toussaint, Feelings Les Musiques De L’Amour (1980), written by Michel Jourdan, Morris Albert, Yesterday R?veries (1979), written by John Lennon — Paul McCartney, Hello Amour (1984), written by Lionel Richie, The Winner Takes It All Richard Clayderman Plays ABBA (1993), written by Benny Andersson, Bj?rn Ulvaeus, Love Story R?veries (1979), written by Francis Lai, Candle in the Wind Amour And More (1991), writ
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка

Ричард Клайдерман (настоящее имя Филипп Паже?с) — французский пианист, аранжировщик, исполнитель классической и этнической музыки, а также музыки к кинофильмам.

1. Ballade Pour Adeline
Альбом: Ballade Pour Adeline (1977)
Авторы: Paul de Senneville — Olivier Toussaint
2. Feelings
Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
Авторы: Michel Jourdan, Morris Albert
3. Yesterday
Альбом: R?veries (1979)
Авторы: John Lennon — Paul McCartney
4. Hello
Альбом: Amour (1984)
Автор: Lionel Richie
5. The Winner Takes It All
Альбом: Richard Clayderman Plays ABBA (1993)
Авторы: Benny Andersson, Bj?rn Ulvaeus
6. Love Story
Альбом: R?veries (1979)
Автор: Francis Lai
7. Candle in the Wind
Альбом: Amour And More (1991)
Автор: Elton John (arr. by G?rard Salesses)
8. I Just Called To Say I Love You
Альбом: From Paris With Love (1985)
Автор: Stevie Wonder
9. Love Is Blue
Альбом: La Musique De L’Amour (1980)
Автор: Andr? Charles Jean Popp
10. Pour ?lise
Альбом: Reveries (1979)
Автор: Ludwig van Beethoven (arr. by G?rard Salesses, Olivier Toussaint)
11. Mariage D’Amour
Альбом: Lettre ? Ma M?re (1979)
Автор: Paul de Senneville
12. How Deep Is Your Love
Альбом: Amour (1984)
Авторы: Robin Gibb, Barry Gibb & Maurice Gibb
13. Michelle
Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
Авторы: John Lennon — Paul McCartney
14. Moon River
Альбом: R?veries (1979)
Автор: Henry Mancini
15. Careless Whisper
Альбом: Amour And More (1991)
Авторы: Andrew Ridgeley, George Michael (arr. by Herv? Roy)
16. Ave Maria
Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
Автор: Charles Gounod (arr. G?rard Solesses, Olivier Toussaint)
17. Memory
Альбом: Amour (1984)
Авторы: Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot, Trevor Nunn
18. Unchained Melody
Альбом: Traum Gala (1986)
Автор: Alex North

Отзывы о товаре Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vogelsang music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gallery Of Instrumental Music
Альбом (сингл)
Richard Clayderman
Жанр
Классическая музыка, Инструментальная музыка
Трек-лист
Ballade Pour Adeline Ballade Pour Adeline (1977) written by Paul de Senneville — Olivier Toussaint, Feelings Les Musiques De L’Amour (1980), written by Michel Jourdan, Morris Albert, Yesterday R?veries (1979), written by John Lennon — Paul McCartney, Hello Amour (1984), written by Lionel Richie, The Winner Takes It All Richard Clayderman Plays ABBA (1993), written by Benny Andersson, Bj?rn Ulvaeus, Love Story R?veries (1979), written by Francis Lai, Candle in the Wind Amour And More (1991), writ
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Ричард Клайдерман (настоящее имя Филипп Паже?с) — французский пианист, аранжировщик, исполнитель классической и этнической музыки, а также музыки к кинофильмам.

1. Ballade Pour Adeline
Альбом: Ballade Pour Adeline (1977)
Авторы: Paul de Senneville — Olivier Toussaint
2. Feelings
Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
Авторы: Michel Jourdan, Morris Albert
3. Yesterday
Альбом: R?veries (1979)
Авторы: John Lennon — Paul McCartney
4. Hello
Альбом: Amour (1984)
Автор: Lionel Richie
5. The Winner Takes It All
Альбом: Richard Clayderman Plays ABBA (1993)
Авторы: Benny Andersson, Bj?rn Ulvaeus
6. Love Story
Альбом: R?veries (1979)
Автор: Francis Lai
7. Candle in the Wind
Альбом: Amour And More (1991)
Автор: Elton John (arr. by G?rard Salesses)
8. I Just Called To Say I Love You
Альбом: From Paris With Love (1985)
Автор: Stevie Wonder
9. Love Is Blue
Альбом: La Musique De L’Amour (1980)
Автор: Andr? Charles Jean Popp
10. Pour ?lise
Альбом: Reveries (1979)
Автор: Ludwig van Beethoven (arr. by G?rard Salesses, Olivier Toussaint)
11. Mariage D’Amour
Альбом: Lettre ? Ma M?re (1979)
Автор: Paul de Senneville
12. How Deep Is Your Love
Альбом: Amour (1984)
Авторы: Robin Gibb, Barry Gibb & Maurice Gibb
13. Michelle
Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
Авторы: John Lennon — Paul McCartney
14. Moon River
Альбом: R?veries (1979)
Автор: Henry Mancini
15. Careless Whisper
Альбом: Amour And More (1991)
Авторы: Andrew Ridgeley, George Michael (arr. by Herv? Roy)
16. Ave Maria
Альбом: Les Musiques De L’Amour (1980)
Автор: Charles Gounod (arr. G?rard Solesses, Olivier Toussaint)
17. Memory
Альбом: Amour (1984)
Авторы: Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot, Trevor Nunn
18. Unchained Melody
Альбом: Traum Gala (1986)
Автор: Alex North
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Отзывы


Купить Gallery Of Instrumental Music - Richard Clayderman (4205699260025) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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