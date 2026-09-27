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Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка

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Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка - фото 1
Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка - фото 2
Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка - фото 3
Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Fleet
Альбом (сингл)
Starcatcher
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка - фото 1
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка - фото 2
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка - фото 3
  • Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LAVA
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lava, Republic Records, Universal Music
Barcode
[602455635488]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Fleet
Альбом (сингл)
Starcatcher
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fate Of The Faithful, Waited All Your Life, The Falling Sky, Sacred The Thread, Runway Blues, The Indigo Streak, Frozen Light, The Archer, Meeting The Master, Farewell For Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка

Starcatcher - третий студийный альбом группы Greta Van Fleet, выпущенный в 2023 году. Продюсером выступил Дэвид Кобб, который уже ранее работал с коллективом. Релиз является концептуальным и рассказывает о мире Starcatcher, в котором группа хотела представить своих персонажей и мотивы. Лимитированное издание представлено на виниле цвета черного льда с блестками и включает 12-страничный буклет. Greta Van Fleet - американская рок-группа. В 2017 году получила музыкальную премию Loudwire Music Awards в категории Best New Artist. Дебютный сингл, "Highway Tune", возглавлял радиоэфирные рок-чарты журнала Billboard: Mainstream Rock и Active Rock в сентябре 2017. На церемонии Грэмми-2019 получили премию в категории Лучший рок альбом (Best rock album) за пластинку "From the Fires". Группу часто сравнивают с легендарными Led Zeppelin, а голос их солиста с вокалом Роберта Планта.

Tracklist

  1. Fate Of The Faithful
  2. Waited All Your Life
  3. The Falling Sky
  4. Sacred The Thread
  5. Runway Blues
  6. The Indigo Streak
  7. Frozen Light
  8. The Archer
  9. Meeting The Master
  10. Farewell For Now

Отзывы о товаре Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
LAVA
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Lava, Republic Records, Universal Music
Barcode
[602455635488]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Fleet
Альбом (сингл)
Starcatcher
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fate Of The Faithful, Waited All Your Life, The Falling Sky, Sacred The Thread, Runway Blues, The Indigo Streak, Frozen Light, The Archer, Meeting The Master, Farewell For Now
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Starcatcher - третий студийный альбом группы Greta Van Fleet, выпущенный в 2023 году. Продюсером выступил Дэвид Кобб, который уже ранее работал с коллективом. Релиз является концептуальным и рассказывает о мире Starcatcher, в котором группа хотела представить своих персонажей и мотивы. Лимитированное издание представлено на виниле цвета черного льда с блестками и включает 12-страничный буклет. Greta Van Fleet - американская рок-группа. В 2017 году получила музыкальную премию Loudwire Music Awards в категории Best New Artist. Дебютный сингл, "Highway Tune", возглавлял радиоэфирные рок-чарты журнала Billboard: Mainstream Rock и Active Rock в сентябре 2017. На церемонии Грэмми-2019 получили премию в категории Лучший рок альбом (Best rock album) за пластинку "From the Fires". Группу часто сравнивают с легендарными Led Zeppelin, а голос их солиста с вокалом Роберта Планта.

Tracklist

  1. Fate Of The Faithful
  2. Waited All Your Life
  3. The Falling Sky
  4. Sacred The Thread
  5. Runway Blues
  6. The Indigo Streak
  7. Frozen Light
  8. The Archer
  9. Meeting The Master
  10. Farewell For Now
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Отзывы


Greta Van Fleet - Starcatcher (602455635488) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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