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Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка

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Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Рабство Иллюзий, Паранойя, Ангельская Пыль, Уходи, И Не Возвращайся, Король Дороги, Возьми Моё Сердце, Зверь, Дух Войны, Ночь Короче Дня
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка

"Ночь Короче Дня" - ремастированное переиздание студийного альбома группы Ария, первоначально выпушенного в 1995 году. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.Большая часть текстов группы написана Маргаритой Пушкиной, а музыки - Виталием Дубининым и основателем группы Владимиром Холстининым.

Треклист

  1. Рабство Иллюзий
  2. Паранойя
  3. Ангельская Пыль
  4. Уходи, И Не Возвращайся
  5. Король Дороги
  6. Возьми Моё Сердце
  7. Зверь
  8. Дух Войны
  9. Ночь Короче Дня



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ночь Короче Дня
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Рабство Иллюзий, Паранойя, Ангельская Пыль, Уходи, И Не Возвращайся, Король Дороги, Возьми Моё Сердце, Зверь, Дух Войны, Ночь Короче Дня
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Ночь Короче Дня" - ремастированное переиздание студийного альбома группы Ария, первоначально выпушенного в 1995 году. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую Семейкой Арии.Большая часть текстов группы написана Маргаритой Пушкиной, а музыки - Виталием Дубининым и основателем группы Владимиром Холстининым.

Треклист

  1. Рабство Иллюзий
  2. Паранойя
  3. Ангельская Пыль
  4. Уходи, И Не Возвращайся
  5. Король Дороги
  6. Возьми Моё Сердце
  7. Зверь
  8. Дух Войны
  9. Ночь Короче Дня


Теги товара: Ария
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Отзывы


Ария - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка - купить по цене 2700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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