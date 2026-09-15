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Louis Armstrong & Oscar Peterson - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (8437012830783) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Louis Armstrong & Oscar Peterson - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (8437012830783) виниловая пластинка

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8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 1
8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 2
8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 3
8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 4
8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 5
8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 1
  • 8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 2
  • 8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 3
  • 8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 4
  • 8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 5
  • 8437012830783, Виниловая пластинка Armstrong, Louis; Peterson, Oscar, Louis Armstrong Meets Oscar Peterson - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642181
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Louis Armstrong & Oscar Peterson - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (8437012830783) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong & Oscar Peterson - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (8437012830783) виниловая пластинка

К моменту, когда Оскар Питерсон и его коллектив пробивали себе Джазовую дорогу, вовсю главенствовало музыкальное направление Жесткий Боп. Даже Луи Армстронг был более известен как вокалист, но не гений трубы. Поначалу говорили в шутку, что Трио Питерсона будет аккомпанировать поющему Армстронгу. Позже и сам Луи Армстронг включился в работу - в результате очень редкий и раритетный альбом. B CD-издание добавлены не вошедшие в альбом треки.

Отзывы о товаре Louis Armstrong & Oscar Peterson - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (8437012830783) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
К моменту, когда Оскар Питерсон и его коллектив пробивали себе Джазовую дорогу, вовсю главенствовало музыкальное направление Жесткий Боп. Даже Луи Армстронг был более известен как вокалист, но не гений трубы. Поначалу говорили в шутку, что Трио Питерсона будет аккомпанировать поющему Армстронгу. Позже и сам Луи Армстронг включился в работу - в результате очень редкий и раритетный альбом. B CD-издание добавлены не вошедшие в альбом треки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Louis Armstrong & Oscar Peterson - Louis Armstrong Meets Oscar Peterson (8437012830783) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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