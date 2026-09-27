Пикник - Вечное Движение (4680068807436) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вечное Движение
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
В наличии
Код товара: 750392
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2 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вечное Движение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Дориан (Грей), Рабы фантазий, Двор, По ночам в плаще немодном, Сколько дикого, сколько тёмного, Бокал, Маскарад, Аллилуйя, Маленькая королева, Музыка струн (Инструментал), А знали ли Шива и Вишну?, Жду..., Махаяна, Движение (Инструментал)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Пикник - Вечное Движение (4680068807436) виниловая пластинка
Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.
Треклист
- Дориан (Грей)
- Рабы фантазий
- Двор
- По ночам в плаще немодном
- Сколько дикого, сколько тёмного
- Бокал
- Маскарад
- Аллилуйя
- Маленькая королева
- Музыка струн (Инструментал)
- А знали ли Шива и Вишну?
- Жду...
- Махаяна
- Движение (Инструментал)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Пикник
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068807436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вечное Движение
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Дориан (Грей), Рабы фантазий, Двор, По ночам в плаще немодном, Сколько дикого, сколько тёмного, Бокал, Маскарад, Аллилуйя, Маленькая королева, Музыка струн (Инструментал), А знали ли Шива и Вишну?, Жду..., Махаяна, Движение (Инструментал)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.
Треклист
- Дориан (Грей)
- Рабы фантазий
- Двор
- По ночам в плаще немодном
- Сколько дикого, сколько тёмного
- Бокал
- Маскарад
- Аллилуйя
- Маленькая королева
- Музыка струн (Инструментал)
- А знали ли Шива и Вишну?
- Жду...
- Махаяна
- Движение (Инструментал)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Пикник
Пикник - Вечное Движение (4680068807436) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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