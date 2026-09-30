Top.Mail.Ru
Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка - фото 1
Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка - фото 2
Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gazebo
Альбом (сингл)
Univision
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка - фото 1
  • Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка - фото 2
  • Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750384
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gazebo
Альбом (сингл)
Univision
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Trotsky Burger, The Sun Goes Down On Milky Way, West Side Story, Orient Express, Home Sweet Home, Lotus Girl, Diamonds Are Forever, Au Moulin Rouge, Pain, Santa Barbara Motel Impressions
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка

Tracklist

  1. Trotsky Burger
  2. The Sun Goes Down On Milky Way
  3. West Side Story
  4. Orient Express
  5. Home Sweet Home
  6. Lotus Girl
  7. Diamonds Are Forever
  8. Au Moulin Rouge
  9. Pain
  10. Santa Barbara Motel Impressions

Отзывы о товаре Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302383]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gazebo
Альбом (сингл)
Univision
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Trotsky Burger, The Sun Goes Down On Milky Way, West Side Story, Orient Express, Home Sweet Home, Lotus Girl, Diamonds Are Forever, Au Moulin Rouge, Pain, Santa Barbara Motel Impressions
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. Trotsky Burger
  2. The Sun Goes Down On Milky Way
  3. West Side Story
  4. Orient Express
  5. Home Sweet Home
  6. Lotus Girl
  7. Diamonds Are Forever
  8. Au Moulin Rouge
  9. Pain
  10. Santa Barbara Motel Impressions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Gazebo - Univision (4409514302383) виниловая пластинка - по цене 3050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...