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Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка

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Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка - фото 1
Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка - фото 2
Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Duval
Альбом (сингл)
Touch My Soul
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Duval
Альбом (сингл)
Touch My Soul
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Touch My Soul (To Sai Baba), Avedana (Instrumental), Life Will Go On, He Came From Space, And At The End Of Every Street, Children Of Our Time, And One Day, Closer To Heaven, Help Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка

Франк Дюваль – известный немецкий композитор, дирижер, музыкальный продюсер, автор песен и певец. Его творческая карьера в 1980-е годы ознаменовалась выпуском нескольких саундтреков и сольных альбомов. Тексты для многих его песен были написаны в соавторстве с супругой Калиной Малойер. Особую популярность Дювалю принесли синглы, вошедшие в немецкие чарты: "Angel of Mine" (1981, первое место), "Ways" (1983), "Lovers Will Survive" (1986) и "When You Were Mine" (1987).

Tracklist

  1. Touch My Soul (To Sai Baba)
  2. Avedana (Instrumental)
  3. Life Will Go On
  4. He Came From Space
  5. And At The End Of Every Street
  6. Children Of Our Time
  7. And One Day
  8. Closer To Heaven
  9. Help Me

Отзывы о товаре Frank Duval - Touch My Soul (4409514303052) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Duval
Альбом (сингл)
Touch My Soul
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Touch My Soul (To Sai Baba), Avedana (Instrumental), Life Will Go On, He Came From Space, And At The End Of Every Street, Children Of Our Time, And One Day, Closer To Heaven, Help Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Франк Дюваль – известный немецкий композитор, дирижер, музыкальный продюсер, автор песен и певец. Его творческая карьера в 1980-е годы ознаменовалась выпуском нескольких саундтреков и сольных альбомов. Тексты для многих его песен были написаны в соавторстве с супругой Калиной Малойер. Особую популярность Дювалю принесли синглы, вошедшие в немецкие чарты: "Angel of Mine" (1981, первое место), "Ways" (1983), "Lovers Will Survive" (1986) и "When You Were Mine" (1987).

Tracklist

  1. Touch My Soul (To Sai Baba)
  2. Avedana (Instrumental)
  3. Life Will Go On
  4. He Came From Space
  5. And At The End Of Every Street
  6. Children Of Our Time
  7. And One Day
  8. Closer To Heaven
  9. Help Me
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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