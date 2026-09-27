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Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750336
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Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние, 750336

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Уценка
Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
графит
Установка
врезная
Форма
квадратная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - фото 1
  • Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - фото 2
  • Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - фото 3
  • Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
5 730 руб.  6 365 руб. 
В наличии
Код товара: 750336
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние
5 730 руб. -10%
6 365 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, документация
Цвет
графит
Установка
врезная
Форма
квадратная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x190x420
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х54х26
Вес, кг.
8

Описание товара Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние

Причина уценки: царапины и следы монтажа с задней стороны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: мойка, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, документация
Цвет
графит
Установка
врезная
Форма
квадратная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x190x420
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: царапины и следы монтажа с задней стороны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: мойка, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - стоимость товара 5730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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