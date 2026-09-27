Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние, 750336
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
графит
Установка
врезная
Форма
квадратная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%5 730 руб. 6 365 руб.
В наличии
Код товара: 750336
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 730 руб. -10%
6 365 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, документация
Цвет
графит
Установка
врезная
Форма
квадратная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x190x420
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х54х26
Вес, кг.
8
Описание товара Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние
Причина уценки: царапины и следы монтажа с задней стороны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: мойка, документация
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сифон, документация
Цвет
графит
Установка
врезная
Форма
квадратная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
210x190x420
Страна производитель
Россия
Причина уценки: царапины и следы монтажа с задней стороны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: мойка, документация
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Уцененный товар Кухонная мойка GRANULA Standart (4202, ГРАФИТ) хорошее состояние - стоимость товара 5730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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