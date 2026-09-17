Конвектор электрический Leonord LE-21-1500XE
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Leonord LE-21-1500XE
Конвектор Leonord LE-21-1500XE - это современное устройство для эффективного обогрева помещений площадью до 20 м?. Модель оснащена монолитным Х-образным нагревательным элементом, который обеспечивает быстрое и равномерное распространение тепла по комнате. Потребляемая мощность составляет 1500 Вт, что позволяет экономично использовать электроэнергию при высоком уровне теплоотдачи. Данный конвектор отличается наличием электронного управления и встроенного термостата, благодаря чему можно легко поддерживать комфортную температуру в помещении. Для удобства пользователя предусмотрен таймер с возможностью установки до 24 часов, а также информативный дисплей, отображающий текущие настройки и параметры работы. Устройство поддерживает настенный и напольный способы установки, а также оснащено колесами для легкого перемещения. Корпус конвектора выполнен в белом цвете и обладает степенью влагозащиты IP24, что делает его безопасным для эксплуатации во влажных помещениях, таких как ванные комнаты. Для дополнительной безопасности предусмотрены защита от детей и функция автоотключения при опрокидывании. Компактные размеры (ширина 59.5 см, глубина 11.3 см, высота 40 см без ножек) и современный дизайн позволяют легко вписать Leonord LE-21-1500XE в любой интерьер. Продукт произведен в Китае и оснащен всеми необходимыми функциями для комфортного и безопасного обогрева вашего дома.
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Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности
Теги товара: 1500 вт, с электронным термостатом
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