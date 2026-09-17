Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1000-3M (механический)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1000-3M (механический)
Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-3M (механический) Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 620 руб. 9 270 руб.1655 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETER-2000
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКонвектор электрический Leonord LE-21-1500XE
-
В наличииЦена 6 840 руб.1710 руб. в СплитКонвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тач...
-
В наличииЦена 7 000 руб. 11 150 руб.1750 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4E (...
-
В наличииЦена 7 430 руб.1858 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1500-3M (...
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-500...
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитКонвектор электрический DENZEL 98123, OptiPrime-2000, Wi-Fi, тач...
-
В наличииЦена 7 880 руб.1970 руб. в СплитКонвектор электрический Leonord LE-21-2000XE
-
В наличииЦена 7 920 руб.1980 руб. в СплитКонвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1...
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 8 460 руб. 13 050 руб.2115 руб. в СплитКомплект Ballu Transformer с блоком управления BEC/EVU-1000-4I (...
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1000-3M (механический)