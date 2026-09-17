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Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт

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Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 1
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 2
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 3
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 4
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 5
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 6
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 7
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 8
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 9
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 10
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 11
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 12
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 13
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 14
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 15
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 16
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 17
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 18
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 1
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 2
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 3
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 4
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 5
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 6
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 7
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 8
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 9
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 10
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 11
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 12
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 13
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 14
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 15
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 16
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 17
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 18
  • Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747970
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт
6 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Конвектор - 1 штПульт ДУ - 1 штОпора - 2 штНастенное крепление - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штПульт ДУ - 1 шт
Мощность обогрева
1500
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
цифровой
Тип установки
напольный, настенный, напольный/настенный
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х52х16
Вес, кг.
8.4

Описание товара Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт

Электрический конвектор Denzel OptiPrime-1500 98122 максимальной мощностью 1500 Вт, с тачскрином, цифровым термостатом и функцией подключения к Wi-Fi, рассчитан на обогрев квартиры, дачи, загородного дома, офиса, а также пригодится в производственных, бытовых и общественных помещениях. Рекомендуемая площадь обогрева — 20 кв.м. Две мощности обогрева 750 и 1500 Вт позволяют поддерживать температуру в отапливаемой комнате и полностью прогревать холодные помещения.,Устройство оснащено Х-образным нагревательным элементом — самым долговечным среди аналогов, обеспечивающим максимально равномерный прогрев помещения. Конвектор не сушит воздух, не сжигает пыль и исключает появление неприятного запаха.

Преимущества

Отзывы о товаре Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Конвектор - 1 штПульт ДУ - 1 штОпора - 2 штНастенное крепление - 1 штКомплект крепежа - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штПульт ДУ - 1 шт
Мощность обогрева
1500
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
цифровой
Тип установки
напольный, настенный, напольный/настенный
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20
Влагозащита
Да
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Страна производитель
Китай
Описание

Электрический конвектор Denzel OptiPrime-1500 98122 максимальной мощностью 1500 Вт, с тачскрином, цифровым термостатом и функцией подключения к Wi-Fi, рассчитан на обогрев квартиры, дачи, загородного дома, офиса, а также пригодится в производственных, бытовых и общественных помещениях. Рекомендуемая площадь обогрева — 20 кв.м. Две мощности обогрева 750 и 1500 Вт позволяют поддерживать температуру в отапливаемой комнате и полностью прогревать холодные помещения.,Устройство оснащено Х-образным нагревательным элементом — самым долговечным среди аналогов, обеспечивающим максимально равномерный прогрев помещения. Конвектор не сушит воздух, не сжигает пыль и исключает появление неприятного запаха.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический DENZEL 98122, OptiPrime-1500, Wi-Fi, тачскрин, цифровой термостат, 1500 Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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