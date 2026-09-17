Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1500-3M (механический)
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб.
В наличии
Код товара: 749661
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Набор крепежных элементов
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв.м
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1500-3M (механический)
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG. Бесшумный монолитный нагревательный элемент HEDGEHOG нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстрый и эффективно обогревать помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Набор крепежных элементов
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв.м
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG. Бесшумный монолитный нагревательный элемент HEDGEHOG нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстрый и эффективно обогревать помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-1500-3M (механический) - стоимость товара 8160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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