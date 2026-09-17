Top.Mail.Ru
Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE - фото 1
Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE - фото 2
Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE - фото 3
Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE - фото 1
  • Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE - фото 2
  • Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE - фото 3
  • Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 436 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750291
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE

Конвектор Leonord сочетает удобство напольной и настенной установки, поэтому его легко разместить в подходящем месте. Электронный термостат и регулировка температуры помогают поддерживать комфортный уровень тепла, а встроенный таймер делает использование более удобным. Модель весит 4 кг и оснащена колёсами для транспортировки — конвектор можно без лишних усилий перемещать между помещениями. Влагозащита расширяет возможности размещения, а провод длиной 1 метр обеспечивает удобное подключение к сети 230 В. Управление предусмотрено непосредственно на корпусе, без пульта.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, упаковка
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Нет
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Leonord сочетает удобство напольной и настенной установки, поэтому его легко разместить в подходящем месте. Электронный термостат и регулировка температуры помогают поддерживать комфортный уровень тепла, а встроенный таймер делает использование более удобным. Модель весит 4 кг и оснащена колёсами для транспортировки — конвектор можно без лишних усилий перемещать между помещениями. Влагозащита расширяет возможности размещения, а провод длиной 1 метр обеспечивает удобное подключение к сети 230 В. Управление предусмотрено непосредственно на корпусе, без пульта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Leonord LE-21-1000XE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...