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Ela Minus - Dia (coloured) (0887828050437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ela Minus - Dia (coloured) (0887828050437) виниловая пластинка

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Ela Minus - Dia (coloured) (0887828050437) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ela Minus
Альбом (сингл)
Dia
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 750271
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ela Minus - Dia (coloured) (0887828050437) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828050437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ela Minus
Альбом (сингл)
Dia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Abrir Monte, Broken, Idols, Idk, Qqqq, I Want to Be Better, Onwards, And, Upwards, Combat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ela Minus - Dia (coloured) (0887828050437) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Abrir Monte, Broken, Idols, Idk, Qqqq, I Want to Be Better, Onwards, And, Upwards, Combat

Отзывы о товаре Ela Minus - Dia (coloured) (0887828050437) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828050437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ela Minus
Альбом (сингл)
Dia
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Abrir Monte, Broken, Idols, Idk, Qqqq, I Want to Be Better, Onwards, And, Upwards, Combat
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Abrir Monte, Broken, Idols, Idk, Qqqq, I Want to Be Better, Onwards, And, Upwards, Combat
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ela Minus - Dia (coloured) (0887828050437) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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