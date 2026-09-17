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John Cale - Poptical Illusion (0887832017815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Cale - Poptical Illusion (0887832017815) виниловая пластинка

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John Cale - Poptical Illusion (0887832017815) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Poptical Illusion
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Cale - Poptical Illusion (0887832017815) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887832017815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Poptical Illusion
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
God Made Me Do It (Don’t Ask Me Again), Davies and Wales, Calling You Out, Edge of Reason, I’m Angry, How We See the Light, Company Commander, Setting Fires, Shark-Shark, Funkball the Brewster, All to the Good, Laughing in My Sleep, There Will Be No River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Cale - Poptical Illusion (0887832017815) виниловая пластинка

POPtical Illusion — новый, восемнадцатый студийный альбом валлийского музыканта и композитора Джона Кейла Издание на виниле. За свою более чем шестидесятилетнюю карьеру Джон Кейл ни разу не был человеком, который повторяется. Его авангардный энтузиазм с гордым беспокойством переключался между различными стилями. На "POPtical Illusion" он в основном в одиночку отправляется в лабиринты синтезаторов и сэмплов, органов и фортепиано, произнося слова, которые для Кейла олицетворяют надежду, мудрую настойчивость, которая меняет мир, если это ещё возможно. Продюсированный Кейлом и его давним творческим партнером Нитой Скотт, "POPtical Illusion" - это работа человека, пытающегося взглянуть в будущее - как это всегда делал Кейл.

Отзывы о товаре John Cale - Poptical Illusion (0887832017815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887832017815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Poptical Illusion
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
God Made Me Do It (Don’t Ask Me Again), Davies and Wales, Calling You Out, Edge of Reason, I’m Angry, How We See the Light, Company Commander, Setting Fires, Shark-Shark, Funkball the Brewster, All to the Good, Laughing in My Sleep, There Will Be No River
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
POPtical Illusion — новый, восемнадцатый студийный альбом валлийского музыканта и композитора Джона Кейла Издание на виниле. За свою более чем шестидесятилетнюю карьеру Джон Кейл ни разу не был человеком, который повторяется. Его авангардный энтузиазм с гордым беспокойством переключался между различными стилями. На "POPtical Illusion" он в основном в одиночку отправляется в лабиринты синтезаторов и сэмплов, органов и фортепиано, произнося слова, которые для Кейла олицетворяют надежду, мудрую настойчивость, которая меняет мир, если это ещё возможно. Продюсированный Кейлом и его давним творческим партнером Нитой Скотт, "POPtical Illusion" - это работа человека, пытающегося взглянуть в будущее - как это всегда делал Кейл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Cale - Poptical Illusion (0887832017815) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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