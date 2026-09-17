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John Cale - Mercy (0887832012216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Cale - Mercy (0887832012216) виниловая пластинка

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John Cale - Mercy (0887832012216) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Mercy
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750268
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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John Cale - Mercy (0887832012216) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887832012216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Mercy
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Mercy, Marilyn Monroe's Legs (Beauty Elsewhere), Noise Of You, Story Of Blood, Time Stands Still, Moonstruck (Nico's Song), Everlasting Days, Night Crawling, Not The End Of The World, I Know You're Happy, The Legal Status Of Ice, Out Your Window
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Cale - Mercy (0887832012216) виниловая пластинка

Что есть у Джона Кейла такого, чего нет у остальных? Какой-то ген, порождающий бесконечное беспокойство, ненасытный ум, который никогда не насытится? Почти 60 лет, или, по крайней мере, с тех пор, как он был молодым валлийцем, переехавшим в Нью-Йорк и присоединившимся к The Velvet Underground, Кейл с ослепительной и вдохновляющей регулярностью переосмысливал свою музыку. В те ранние дни коренных перемен в рок-н-ролле он также создавал экстатические дроны на альте и играл с эпохальным ансамблем Ла Монте Янга. Была завораживающая камерная фолк-музыка Paris 1919 (1973), за которой сразу же последовал жесткий рок Fear (1974), провокационный и лаконичный песенный цикл Music for a New Society (1982), а более чем через 30 лет – мощные и бесцеремонные электронные обновления. Существуют ли прямые параллели между соавторами Лу Ридом, Дэнджер Маусом и Шэрон Ван Эттен, или между авангардом нью-йоркского даунтауна 60-х годов и современным интернетом, за исключением Джона Кейла? И снова Кейл, переосмысливающий процесс создания, звучания и даже функционирования своей музыки. Его захватывающий 12-трековый альбом Mercy — первый полноценный альбом новых композиций за десятилетие — проходит через настоящий электронный блюз, тяготеющий к мрачной ночи души, и переходит к уязвимым песням о любви и обнадеживающим размышлениям о будущем, созданным при участии самых любознательных молодых умов в музыке. Лорел Хейло, Sylvan Esso, Animal Collective: они составляют лишь половину потрясающего состава музыкантов, которые проникают в совершенное видение мира Кейла и помогают ему его преобразить. В марте Кейлу исполнилось 80 лет, и он видел, как ушли из жизни многие коллеги и друзья, особенно за последнее десятилетие. Но Mercy — это не просто попытка в конце жизни обрести актуальность, а продолжение долгой карьеры, наполненной чудесами. Кейл всегда искал новые способы исследовать старые идеи отчуждения, боли и радости; Mercy — это последняя завораживающая находка этого неудовлетворенного ума. Если Джон Кейл хотел именно милосердия он создал его не только с помощью этих 12 песен, но и благодаря постоянной самореализации на протяжении всей своей жизни.

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887832012216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Cale
Альбом (сингл)
Mercy
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Mercy, Marilyn Monroe's Legs (Beauty Elsewhere), Noise Of You, Story Of Blood, Time Stands Still, Moonstruck (Nico's Song), Everlasting Days, Night Crawling, Not The End Of The World, I Know You're Happy, The Legal Status Of Ice, Out Your Window
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Что есть у Джона Кейла такого, чего нет у остальных? Какой-то ген, порождающий бесконечное беспокойство, ненасытный ум, который никогда не насытится? Почти 60 лет, или, по крайней мере, с тех пор, как он был молодым валлийцем, переехавшим в Нью-Йорк и присоединившимся к The Velvet Underground, Кейл с ослепительной и вдохновляющей регулярностью переосмысливал свою музыку. В те ранние дни коренных перемен в рок-н-ролле он также создавал экстатические дроны на альте и играл с эпохальным ансамблем Ла Монте Янга. Была завораживающая камерная фолк-музыка Paris 1919 (1973), за которой сразу же последовал жесткий рок Fear (1974), провокационный и лаконичный песенный цикл Music for a New Society (1982), а более чем через 30 лет – мощные и бесцеремонные электронные обновления. Существуют ли прямые параллели между соавторами Лу Ридом, Дэнджер Маусом и Шэрон Ван Эттен, или между авангардом нью-йоркского даунтауна 60-х годов и современным интернетом, за исключением Джона Кейла? И снова Кейл, переосмысливающий процесс создания, звучания и даже функционирования своей музыки. Его захватывающий 12-трековый альбом Mercy — первый полноценный альбом новых композиций за десятилетие — проходит через настоящий электронный блюз, тяготеющий к мрачной ночи души, и переходит к уязвимым песням о любви и обнадеживающим размышлениям о будущем, созданным при участии самых любознательных молодых умов в музыке. Лорел Хейло, Sylvan Esso, Animal Collective: они составляют лишь половину потрясающего состава музыкантов, которые проникают в совершенное видение мира Кейла и помогают ему его преобразить. В марте Кейлу исполнилось 80 лет, и он видел, как ушли из жизни многие коллеги и друзья, особенно за последнее десятилетие. Но Mercy — это не просто попытка в конце жизни обрести актуальность, а продолжение долгой карьеры, наполненной чудесами. Кейл всегда искал новые способы исследовать старые идеи отчуждения, боли и радости; Mercy — это последняя завораживающая находка этого неудовлетворенного ума. Если Джон Кейл хотел именно милосердия он создал его не только с помощью этих 12 песен, но и благодаря постоянной самореализации на протяжении всей своей жизни.
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John Cale - Mercy (0887832012216) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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