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Gnarls Barkley - Atlanta (coloured) (0810129962796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gnarls Barkley - Atlanta (coloured) (0810129962796) виниловая пластинка

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Gnarls Barkley - Atlanta (coloured) (0810129962796) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gnarls Barkley
Альбом (сингл)
ATLANTA
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб. 
В наличии
Код товара: 750245
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gnarls Barkley - Atlanta (coloured) (0810129962796) виниловая пластинка
7 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TenThousand Projects
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TenThousand Projects
Barcode
[0810129962796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gnarls Barkley
Альбом (сингл)
ATLANTA
Жанр
Soul
Трек-лист
Tomorrow Died Today, I Amnesia, Pictures, Line Dance, Turn Your Heart Back, Let Me Be, Cyberbully (Yayo), Perfect Time, Sweet Evil, Boy Genius, The Be Be King, Sorry, Accept It
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gnarls Barkley - Atlanta (coloured) (0810129962796) виниловая пластинка

Atlanta — третий и последний студийный альбом американского музыкального дуэта Gnarls Barkley, выпущенный 6 марта 2026 года Издание на цветном виниле в гейтфолде «Atlanta» — это проникновенный, посвященный Атланте прощальный альбом Gnarls Barkley. Спустя почти два десятилетия дуэт возвращается, чтобы представить микс из 13 треков, сочетающих психоделический соул, хип-хоп и экспериментальную поп-музыку, возвращаясь к своим истокам и музыкальному наследию.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Gnarls Barkley - Atlanta (coloured) (0810129962796) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
TenThousand Projects
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TenThousand Projects
Barcode
[0810129962796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gnarls Barkley
Альбом (сингл)
ATLANTA
Жанр
Soul
Трек-лист
Tomorrow Died Today, I Amnesia, Pictures, Line Dance, Turn Your Heart Back, Let Me Be, Cyberbully (Yayo), Perfect Time, Sweet Evil, Boy Genius, The Be Be King, Sorry, Accept It
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Atlanta — третий и последний студийный альбом американского музыкального дуэта Gnarls Barkley, выпущенный 6 марта 2026 года Издание на цветном виниле в гейтфолде «Atlanta» — это проникновенный, посвященный Атланте прощальный альбом Gnarls Barkley. Спустя почти два десятилетия дуэт возвращается, чтобы представить микс из 13 треков, сочетающих психоделический соул, хип-хоп и экспериментальную поп-музыку, возвращаясь к своим истокам и музыкальному наследию.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gnarls Barkley - Atlanta (coloured) (0810129962796) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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