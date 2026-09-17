Top.Mail.Ru
Ju - Summa (5060197761165) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ju - Summa (5060197761165) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ju - Summa (5060197761165) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ju
Альбом (сингл)
Summa
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
В наличии
Код товара: 750229
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ju - Summa (5060197761165) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ju
Альбом (сингл)
Summa
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Lady Klimax, Socotra, Summa, Keltner, Mongrel Mangrove (For Boros Levente), Sinus Begena, Jimma Blue, My Heart Is Somewhere Else, Partir
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ju - Summa (5060197761165) виниловая пластинка

«Summa» — альбом венгерского экспериментального трио J?, выпущенный в 2017 году на лейбле RareNoise Records.

Отзывы о товаре Ju - Summa (5060197761165) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ju
Альбом (сингл)
Summa
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Lady Klimax, Socotra, Summa, Keltner, Mongrel Mangrove (For Boros Levente), Sinus Begena, Jimma Blue, My Heart Is Somewhere Else, Partir
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Summa» — альбом венгерского экспериментального трио J?, выпущенный в 2017 году на лейбле RareNoise Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ju - Summa (5060197761165) виниловая пластинка - по цене 2730 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...