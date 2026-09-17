Humanbeing - Humanbeing (coloured) (5060197762193) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Humanbeing - Humanbeing (coloured) (5060197762193) виниловая пластинка
Под своим настоящим именем Россано Бальдини сделал карьеру известного композитора для кино и телевидения; джазового пианиста и клавишника, записывавшегося с такими музыкантами, как Джанлука Петрелла, Микеле Раббиа и Пьерпаоло Раньери; а также исполнителя с почитаемым, удостоенным премии «Оскар» композитором Николой Пиовани и самыми уважаемыми оркестрами своей родной Италии. Его последний проект представляет собой своего рода возрождение, требующее нового названия: HUMANBEING. Создав совершенно новый образ электронного композитора/исполнителя, HUMANBEING знаменует собой воссоединение Бальдини со своим давно забытым видением, одновременно открывая для себя новые, потрясающие направления. Его дебютный альбом, названный в его честь, представляет собой уникальное сочетание органического и технологического, глубоко погружающееся в сущностную человечность композитора посредством выразительных синтетических звуковых ландшафтов. Это своевременное переосмысление, происходящее в момент, когда нам всем наглядно напомнили о нашей биологической природе, и в то же время мы как никогда тесно взаимосвязаны в виртуальном мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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