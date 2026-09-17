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Humanbeing - Humanbeing (coloured) (5060197762193) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Humanbeing - Humanbeing (coloured) (5060197762193) виниловая пластинка

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Humanbeing - Humanbeing (coloured) (5060197762193) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Humanbeing
Альбом (сингл)
Humanbeing
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
В наличии
Код товара: 750228
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Humanbeing - Humanbeing (coloured) (5060197762193) виниловая пластинка
2 730 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Humanbeing
Альбом (сингл)
Humanbeing
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Fesh, Blood, Skin, Lungs, Liver, Heart
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Humanbeing - Humanbeing (coloured) (5060197762193) виниловая пластинка

Под своим настоящим именем Россано Бальдини сделал карьеру известного композитора для кино и телевидения; джазового пианиста и клавишника, записывавшегося с такими музыкантами, как Джанлука Петрелла, Микеле Раббиа и Пьерпаоло Раньери; а также исполнителя с почитаемым, удостоенным премии «Оскар» композитором Николой Пиовани и самыми уважаемыми оркестрами своей родной Италии. Его последний проект представляет собой своего рода возрождение, требующее нового названия: HUMANBEING. Создав совершенно новый образ электронного композитора/исполнителя, HUMANBEING знаменует собой воссоединение Бальдини со своим давно забытым видением, одновременно открывая для себя новые, потрясающие направления. Его дебютный альбом, названный в его честь, представляет собой уникальное сочетание органического и технологического, глубоко погружающееся в сущностную человечность композитора посредством выразительных синтетических звуковых ландшафтов. Это своевременное переосмысление, происходящее в момент, когда нам всем наглядно напомнили о нашей биологической природе, и в то же время мы как никогда тесно взаимосвязаны в виртуальном мире.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Humanbeing
Альбом (сингл)
Humanbeing
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Fesh, Blood, Skin, Lungs, Liver, Heart
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Под своим настоящим именем Россано Бальдини сделал карьеру известного композитора для кино и телевидения; джазового пианиста и клавишника, записывавшегося с такими музыкантами, как Джанлука Петрелла, Микеле Раббиа и Пьерпаоло Раньери; а также исполнителя с почитаемым, удостоенным премии «Оскар» композитором Николой Пиовани и самыми уважаемыми оркестрами своей родной Италии. Его последний проект представляет собой своего рода возрождение, требующее нового названия: HUMANBEING. Создав совершенно новый образ электронного композитора/исполнителя, HUMANBEING знаменует собой воссоединение Бальдини со своим давно забытым видением, одновременно открывая для себя новые, потрясающие направления. Его дебютный альбом, названный в его честь, представляет собой уникальное сочетание органического и технологического, глубоко погружающееся в сущностную человечность композитора посредством выразительных синтетических звуковых ландшафтов. Это своевременное переосмысление, происходящее в момент, когда нам всем наглядно напомнили о нашей биологической природе, и в то же время мы как никогда тесно взаимосвязаны в виртуальном мире.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Humanbeing - Humanbeing (coloured) (5060197762193) виниловая пластинка - по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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