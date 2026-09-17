Vanessa Paradis - M & J (0602488325691) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
M & J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 750219
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5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488325691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
M & J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marilyn 8 John, Maxou, Le Bon Dieu Est Un Marin, Mosquito, Soldat, Joe le taxi, Coupe Coupe, Chat Ananas, Scarabee, Marilyn & John
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Vanessa Paradis - M & J (0602488325691) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marilyn 8 John, Maxou, Le Bon Dieu Est Un Marin, Mosquito, Soldat, Joe le taxi, Coupe Coupe, Chat Ananas, Scarabee, Marilyn & John
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488325691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
M & J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marilyn 8 John, Maxou, Le Bon Dieu Est Un Marin, Mosquito, Soldat, Joe le taxi, Coupe Coupe, Chat Ananas, Scarabee, Marilyn & John
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marilyn 8 John, Maxou, Le Bon Dieu Est Un Marin, Mosquito, Soldat, Joe le taxi, Coupe Coupe, Chat Ananas, Scarabee, Marilyn & John
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Vanessa Paradis - M & J (0602488325691) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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