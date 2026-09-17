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Vanessa Paradis - M & J (0602488325691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vanessa Paradis - M & J (0602488325691) виниловая пластинка

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Vanessa Paradis - M &amp; J (0602488325691) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
M & J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Vanessa Paradis - M & J (0602488325691) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488325691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
M & J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marilyn 8 John, Maxou, Le Bon Dieu Est Un Marin, Mosquito, Soldat, Joe le taxi, Coupe Coupe, Chat Ananas, Scarabee, Marilyn & John
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vanessa Paradis - M & J (0602488325691) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marilyn 8 John, Maxou, Le Bon Dieu Est Un Marin, Mosquito, Soldat, Joe le taxi, Coupe Coupe, Chat Ananas, Scarabee, Marilyn & John

Отзывы о товаре Vanessa Paradis - M & J (0602488325691) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488325691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
M & J
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marilyn 8 John, Maxou, Le Bon Dieu Est Un Marin, Mosquito, Soldat, Joe le taxi, Coupe Coupe, Chat Ananas, Scarabee, Marilyn & John
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Marilyn 8 John, Maxou, Le Bon Dieu Est Un Marin, Mosquito, Soldat, Joe le taxi, Coupe Coupe, Chat Ananas, Scarabee, Marilyn & John
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vanessa Paradis - M & J (0602488325691) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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