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Vanessa Paradis - Divinidylle (0602488325646) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vanessa Paradis - Divinidylle (0602488325646) виниловая пластинка

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Vanessa Paradis - Divinidylle (0602488325646) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
Divinidylle
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 750218
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Vanessa Paradis - Divinidylle (0602488325646) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488325646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
Divinidylle
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Divine idylle, Chet Baker, Les piles, Des que j'te vois, Les revenants, Junior suite, L'incendie, Irresistiblement, La bataille, La melodie, Jackadi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vanessa Paradis - Divinidylle (0602488325646) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Divine idylle, Chet Baker, Les piles, Des que j'te vois, Les revenants, Junior suite, L'incendie, Irresistiblement, La bataille, La melodie, Jackadi

Отзывы о товаре Vanessa Paradis - Divinidylle (0602488325646) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488325646]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
Divinidylle
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Divine idylle, Chet Baker, Les piles, Des que j'te vois, Les revenants, Junior suite, L'incendie, Irresistiblement, La bataille, La melodie, Jackadi
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Divine idylle, Chet Baker, Les piles, Des que j'te vois, Les revenants, Junior suite, L'incendie, Irresistiblement, La bataille, La melodie, Jackadi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vanessa Paradis - Divinidylle (0602488325646) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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