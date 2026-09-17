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The Smashing Pumpkins - Gish (0602458733747) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Smashing Pumpkins - Gish (0602458733747) виниловая пластинка

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The Smashing Pumpkins - Gish (0602458733747) виниловая пластинка - фото 1
The Smashing Pumpkins - Gish (0602458733747) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Gish
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Smashing Pumpkins - Gish (0602458733747) виниловая пластинка - фото 1
  • The Smashing Pumpkins - Gish (0602458733747) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Smashing Pumpkins - Gish (0602458733747) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602458733747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Gish
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
I Am One, Siva, Rhinoceros, Bury Me, Crush, Suffer, Snail, Tristessa, Window Paine, Daydream
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Smashing Pumpkins - Gish (0602458733747) виниловая пластинка

Gish — дебютный студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins, выпущенный в 1991 году. Один из лучших рок-альбомов 1990-х годов, включает синглы "Siva", "I Am One" и "Rhinoceros" Издание на 180-граммовом виниле, в оригинальной упаковке 1991 года, посвященное 35-летию альбома «Gish» — дебютный альбом чикагской рок-группы, образованной в 1988 году. Альбом был спродюсирован Бутчем Вигом, известным также по работе над такими знаковыми альбомами, как «Nevermind» группы Nirvana, и фронтменом Билли Корганом, причём последний описал Gish как «очень духовный альбом» и «альбом о духовном восхождении».

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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602458733747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Gish
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
I Am One, Siva, Rhinoceros, Bury Me, Crush, Suffer, Snail, Tristessa, Window Paine, Daydream
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Gish — дебютный студийный альбом американской альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins, выпущенный в 1991 году. Один из лучших рок-альбомов 1990-х годов, включает синглы "Siva", "I Am One" и "Rhinoceros" Издание на 180-граммовом виниле, в оригинальной упаковке 1991 года, посвященное 35-летию альбома «Gish» — дебютный альбом чикагской рок-группы, образованной в 1988 году. Альбом был спродюсирован Бутчем Вигом, известным также по работе над такими знаковыми альбомами, как «Nevermind» группы Nirvana, и фронтменом Билли Корганом, причём последний описал Gish как «очень духовный альбом» и «альбом о духовном восхождении».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Smashing Pumpkins - Gish (0602458733747) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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