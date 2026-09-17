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Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка

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Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478006883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Band On The Run, Let 'em In, Jet, With A Little Luck (DJ Edit), Arrow Through Me, Nineteen Hundred And Eighty Five, Silly Love Songs, My Love, Live And Let Die, Listen To What The Man Said, Goodnight Tonight, Mull Of Kintyre
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка

Сборник "Wings" — это лучшая антология от группы, определившей звучание 1970-х годов. "Wings" — это любовно составленная капсула времени, наполненная изображениями и музыкой, лично отобранная Полом Маккартни. В него вошли нестареющие международные хиты, в том числе "Band On The Run", "Live And Let Die", "Jet" и "Let 'Em In" — песни, которые до сих пор звучат на его концертах. Коллекция "Wings" была разработана Полом и Обри "По" Пауэллами из компании Hipgnosis. Буклет включает в себя вступление от Пола и оригинальные портреты участников группы, сделанные Хамфри Оушеном. Выпущен в виде однодискового винилового издания на прозрачном зеленом виниле с буклетом и печатным конвертом.

Отзывы о товаре Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478006883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Band On The Run, Let 'em In, Jet, With A Little Luck (DJ Edit), Arrow Through Me, Nineteen Hundred And Eighty Five, Silly Love Songs, My Love, Live And Let Die, Listen To What The Man Said, Goodnight Tonight, Mull Of Kintyre
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник "Wings" — это лучшая антология от группы, определившей звучание 1970-х годов. "Wings" — это любовно составленная капсула времени, наполненная изображениями и музыкой, лично отобранная Полом Маккартни. В него вошли нестареющие международные хиты, в том числе "Band On The Run", "Live And Let Die", "Jet" и "Let 'Em In" — песни, которые до сих пор звучат на его концертах. Коллекция "Wings" была разработана Полом и Обри "По" Пауэллами из компании Hipgnosis. Буклет включает в себя вступление от Пола и оригинальные портреты участников группы, сделанные Хамфри Оушеном. Выпущен в виде однодискового винилового издания на прозрачном зеленом виниле с буклетом и печатным конвертом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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