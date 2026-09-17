Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 750140
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 500 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478006883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Band On The Run, Let 'em In, Jet, With A Little Luck (DJ Edit), Arrow Through Me, Nineteen Hundred And Eighty Five, Silly Love Songs, My Love, Live And Let Die, Listen To What The Man Said, Goodnight Tonight, Mull Of Kintyre
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка
Сборник "Wings" — это лучшая антология от группы, определившей звучание 1970-х годов. "Wings" — это любовно составленная капсула времени, наполненная изображениями и музыкой, лично отобранная Полом Маккартни. В него вошли нестареющие международные хиты, в том числе "Band On The Run", "Live And Let Die", "Jet" и "Let 'Em In" — песни, которые до сих пор звучат на его концертах. Коллекция "Wings" была разработана Полом и Обри "По" Пауэллами из компании Hipgnosis. Буклет включает в себя вступление от Пола и оригинальные портреты участников группы, сделанные Хамфри Оушеном. Выпущен в виде однодискового винилового издания на прозрачном зеленом виниле с буклетом и печатным конвертом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВетлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) винилова...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478006883]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Wings
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Band On The Run, Let 'em In, Jet, With A Little Luck (DJ Edit), Arrow Through Me, Nineteen Hundred And Eighty Five, Silly Love Songs, My Love, Live And Let Die, Listen To What The Man Said, Goodnight Tonight, Mull Of Kintyre
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник "Wings" — это лучшая антология от группы, определившей звучание 1970-х годов. "Wings" — это любовно составленная капсула времени, наполненная изображениями и музыкой, лично отобранная Полом Маккартни. В него вошли нестареющие международные хиты, в том числе "Band On The Run", "Live And Let Die", "Jet" и "Let 'Em In" — песни, которые до сих пор звучат на его концертах. Коллекция "Wings" была разработана Полом и Обри "По" Пауэллами из компании Hipgnosis. Буклет включает в себя вступление от Пола и оригинальные портреты участников группы, сделанные Хамфри Оушеном. Выпущен в виде однодискового винилового издания на прозрачном зеленом виниле с буклетом и печатным конвертом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Paul McCartney - Wings (coloured) (0602478006883) виниловая пластинка