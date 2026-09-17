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Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка

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Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка - фото 1
Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка - фото 2
Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Elevation
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка - фото 1
  • Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка - фото 2
  • Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
В наличии
Код товара: 750020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478984877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Elevation
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Elevation, Greeting To Saud (Brother McCoy Tyner), Ore-Se-Rere (Nigerian Juju HiLife), Gathering, Spiritual Blessing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка

Выпущенный в 1974 году альбом Elevation предоставил тенор-саксофонисту Фараону Сандерсу возможность расширить свое видение духовного джаза на пластинке, которая балансирует между экстатическим выражением и взаимодействием (с Джо Боннером, Джоном Хердом и Майклом Карвином). Его открытые формы, модальные грувы и духовные темы подчеркивают непрекращающееся стремление Сандерса к трансцендентности и культурному утверждению через звук. Это издание записано с аналоговых лент и отпечатано на 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478984877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Elevation
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Elevation, Greeting To Saud (Brother McCoy Tyner), Ore-Se-Rere (Nigerian Juju HiLife), Gathering, Spiritual Blessing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в 1974 году альбом Elevation предоставил тенор-саксофонисту Фараону Сандерсу возможность расширить свое видение духовного джаза на пластинке, которая балансирует между экстатическим выражением и взаимодействием (с Джо Боннером, Джоном Хердом и Майклом Карвином). Его открытые формы, модальные грувы и духовные темы подчеркивают непрекращающееся стремление Сандерса к трансцендентности и культурному утверждению через звук. Это издание записано с аналоговых лент и отпечатано на 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pharoah Sanders - Elevation (Analogue) (0602478984877) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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