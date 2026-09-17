Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angelique Kidjo
Альбом (сингл)
Hope
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 749897
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 500 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5026854805634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angelique Kidjo
Альбом (сингл)
Hope
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Bando (Feat. Pharrell & Quavo), Aye Kan (Feat. Ayra Starr), No Stopping Us, Fall On Me (Feat. PJ Morton), Oyaya (Feat. Nile Rodgers & IZA), Superwoman (Feat. Dadju), I m On Fire (Feat. The Cavemen), You Can, Kakua (Feat. Diamond Platnumz), Sunlight to My Soul (Feat. Soweto Gospel Choir), For Me (Feat. Charlie Wilson), Big Heart, Jerusalema, Joy (Feat. Davido), Nadi Balance (Feat. Fally Ipupa the Cavemen & Sheila Maurice-Grey), Malaika (Feat. Florent Pagny)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка
Мировая икона и пятикратная обладательница премии Grammy Анжелика Киджо возвращается с альбомом «Hope!!», впечатляющей коллекцией из 16 треков, которая служит ярким противоядием от современности. После успеха альбома «Mother Nature» 2021 года, этот альбом объединяет континенты и жанры, представляя звездный состав исполнителей, включая Фаррелла Уильямса, Куаво, Айру Старр, Найла Роджерса и Давидо, а также других знаменитостей. Продюсерами альбома выступили Фаррелл и Шиззи, а автором песен стала легендарная Дайан Уоррен. «Hope!!» — это больше, чем просто альбом, это глобальное музыкальное движение, посвященное стойкости человеческого духа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитВетлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) винилова...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 280 руб.1070 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5026854805634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angelique Kidjo
Альбом (сингл)
Hope
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Bando (Feat. Pharrell & Quavo), Aye Kan (Feat. Ayra Starr), No Stopping Us, Fall On Me (Feat. PJ Morton), Oyaya (Feat. Nile Rodgers & IZA), Superwoman (Feat. Dadju), I m On Fire (Feat. The Cavemen), You Can, Kakua (Feat. Diamond Platnumz), Sunlight to My Soul (Feat. Soweto Gospel Choir), For Me (Feat. Charlie Wilson), Big Heart, Jerusalema, Joy (Feat. Davido), Nadi Balance (Feat. Fally Ipupa the Cavemen & Sheila Maurice-Grey), Malaika (Feat. Florent Pagny)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Мировая икона и пятикратная обладательница премии Grammy Анжелика Киджо возвращается с альбомом «Hope!!», впечатляющей коллекцией из 16 треков, которая служит ярким противоядием от современности. После успеха альбома «Mother Nature» 2021 года, этот альбом объединяет континенты и жанры, представляя звездный состав исполнителей, включая Фаррелла Уильямса, Куаво, Айру Старр, Найла Роджерса и Давидо, а также других знаменитостей. Продюсерами альбома выступили Фаррелл и Шиззи, а автором песен стала легендарная Дайан Уоррен. «Hope!!» — это больше, чем просто альбом, это глобальное музыкальное движение, посвященное стойкости человеческого духа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Angelique Kidjo - Hope (5026854805634) виниловая пластинка