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Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка

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Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка - фото 1
Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jay-Jay Johanson
Альбом (сингл)
Tattoo
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка - фото 1
  • Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
В наличии
Код товара: 749879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка
3 910 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jay-Jay Johanson
Альбом (сингл)
Tattoo
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Even In The Darkest Hour, Quel Dommage, Murderans, Milan. Madrid. Chicago. Paris., Lychee, She's Mine But I'm Not Hers, Sunshine Of Your Smile, Jay-jay Johanson, A Letter To Lulu-mae, Sudden Death, I Guess I'm Just A Fool, Friday At Rex
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка

"Tattoo" представляет собой захватывающее сочетание трип-хопа, джаза и электронной музыки, подчеркивающее уникальное меланхоличное звучание шведского певца. В альбом "Tattoo" вошли такие выдающиеся треки, как "Quel Dommage" и "Even In The Darkest Hour", демонстрирующие мягкий вокал Йохансона и атмосферное звучание. Выразительный, кинематографический стиль альбома характеризуется медленными ритмами, пышными аранжировками и интроспективными текстами, создавая глубоко захватывающее впечатление от прослушивания. "Tattoo" знаменует собой эволюцию Йохансона как артиста, сочетающего в своем звучании элементы джаза нуар и электронной музыки, создавая одновременно завораживающее и элегантное звучание. Поклонники трип-хопа и экспериментальной поп-музыки найдут в «Tattoo» нестареющую жемчужину, воплощающую фирменную эмоциональную глубину и музыкальную утонченность Йохансона. Откройте для себя «Tattoo» Джей-Джея Йохансона и отправьтесь в атмосферное путешествие по одному из самых самобытных альбомов конца 1990-х.

Отзывы о товаре Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jay-Jay Johanson
Альбом (сингл)
Tattoo
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Even In The Darkest Hour, Quel Dommage, Murderans, Milan. Madrid. Chicago. Paris., Lychee, She's Mine But I'm Not Hers, Sunshine Of Your Smile, Jay-jay Johanson, A Letter To Lulu-mae, Sudden Death, I Guess I'm Just A Fool, Friday At Rex
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Tattoo" представляет собой захватывающее сочетание трип-хопа, джаза и электронной музыки, подчеркивающее уникальное меланхоличное звучание шведского певца. В альбом "Tattoo" вошли такие выдающиеся треки, как "Quel Dommage" и "Even In The Darkest Hour", демонстрирующие мягкий вокал Йохансона и атмосферное звучание. Выразительный, кинематографический стиль альбома характеризуется медленными ритмами, пышными аранжировками и интроспективными текстами, создавая глубоко захватывающее впечатление от прослушивания. "Tattoo" знаменует собой эволюцию Йохансона как артиста, сочетающего в своем звучании элементы джаза нуар и электронной музыки, создавая одновременно завораживающее и элегантное звучание. Поклонники трип-хопа и экспериментальной поп-музыки найдут в «Tattoo» нестареющую жемчужину, воплощающую фирменную эмоциональную глубину и музыкальную утонченность Йохансона. Откройте для себя «Tattoo» Джей-Джея Йохансона и отправьтесь в атмосферное путешествие по одному из самых самобытных альбомов конца 1990-х.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jay-Jay Johanson - Tattoo (coloured) (8719262043985) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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