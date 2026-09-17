Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка

Дебютный альбом Майлза Дэвиса 1956 года на лейбле Columbia Records считается джазовыми критиками и поклонниками важной вехой в хард-бопе и одним из величайших джазовых альбомов всех времен. В нем принял участие его первый легендарный квинтет с Джоном Колтрейном. Интрига, намек, спокойствие, тайна, ностальгия: здесь есть все. Приготовьтесь, «Round About Midnight». Наденьте солнцезащитные очки, задерните шторы, устройтесь поудобнее в кресле и выпейте освежающий напиток. Это Майлз и компания в лучшем виде. И это чистая крутизна. В 1955 году Майлз Дэвис принял участие в джем-сейшене на джазовом фестивале в Ньюпорте вместе с Телониусом Монком на фортепиано, Джерри Маллиганом на баритон-саксофоне и Зутом Симсом на тенор-саксофоне. Это выступление сразу же привлекло внимание Джорджа Авакиана из Columbia Records, который был настолько впечатлен, что предложил Дэвису контракт прямо на месте, если тот сможет сформировать постоянную группу. Собранная им группа стала известна как «Первый великий квинтет» Дэвиса и состояла из Джона Колтрейна на тенор-саксофоне, Реда Гарланда на фортепиано, Филли Джо Джонса на ударных, Пола Чемберса на басу и, конечно же, самого Майлза на трубе. «Round Midnight» — первый альбом Майлза Дэвиса, выпущенный на лейбле Columbia, а также первая студийная запись Первого Великого Квинтета. Запись началась 26 октября 1955 года, но альбом был выпущен только в 1957 году, поскольку в то время Дэвис всё ещё находился под контрактом с Prestige. Результатом этих сессий стали альбомы «Steamin'», «Workin'», «Cookin'» и «Relaxin'», которые вошли в историю как квинтэссенция хард-бопа конца 1950-х годов. Альбом состоит из сборника стандартов и одной традиционной песни («Dear Old Stockholm» XIX века). Наиболее примечательно то, что в него вошли, пожалуй, самые известные версии «'Round Midnight» и «Bye Bye Blackbird» Телониуса Монка. С самого начала было ясно, что Авакиан сделал блестящий выбор, но никто не мог предвидеть, что именно этот квинтет на Columbia Records навсегда изменит ход современного джаза с альбомом Kind of Blue. Альбом "'Round Midnight" выпущен ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на прозрачном виниле.