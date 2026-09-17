Top.Mail.Ru
Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 749876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка

Дебютный альбом Майлза Дэвиса 1956 года на лейбле Columbia Records считается джазовыми критиками и поклонниками важной вехой в хард-бопе и одним из величайших джазовых альбомов всех времен. В нем принял участие его первый легендарный квинтет с Джоном Колтрейном. Интрига, намек, спокойствие, тайна, ностальгия: здесь есть все. Приготовьтесь, «Round About Midnight». Наденьте солнцезащитные очки, задерните шторы, устройтесь поудобнее в кресле и выпейте освежающий напиток. Это Майлз и компания в лучшем виде. И это чистая крутизна. В 1955 году Майлз Дэвис принял участие в джем-сейшене на джазовом фестивале в Ньюпорте вместе с Телониусом Монком на фортепиано, Джерри Маллиганом на баритон-саксофоне и Зутом Симсом на тенор-саксофоне. Это выступление сразу же привлекло внимание Джорджа Авакиана из Columbia Records, который был настолько впечатлен, что предложил Дэвису контракт прямо на месте, если тот сможет сформировать постоянную группу. Собранная им группа стала известна как «Первый великий квинтет» Дэвиса и состояла из Джона Колтрейна на тенор-саксофоне, Реда Гарланда на фортепиано, Филли Джо Джонса на ударных, Пола Чемберса на басу и, конечно же, самого Майлза на трубе. «Round Midnight» — первый альбом Майлза Дэвиса, выпущенный на лейбле Columbia, а также первая студийная запись Первого Великого Квинтета. Запись началась 26 октября 1955 года, но альбом был выпущен только в 1957 году, поскольку в то время Дэвис всё ещё находился под контрактом с Prestige. Результатом этих сессий стали альбомы «Steamin'», «Workin'», «Cookin'» и «Relaxin'», которые вошли в историю как квинтэссенция хард-бопа конца 1950-х годов. Альбом состоит из сборника стандартов и одной традиционной песни («Dear Old Stockholm» XIX века). Наиболее примечательно то, что в него вошли, пожалуй, самые известные версии «'Round Midnight» и «Bye Bye Blackbird» Телониуса Монка. С самого начала было ясно, что Авакиан сделал блестящий выбор, но никто не мог предвидеть, что именно этот квинтет на Columbia Records навсегда изменит ход современного джаза с альбомом Kind of Blue. Альбом "'Round Midnight" выпущен ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на прозрачном виниле.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Round Midnight, Ah-Leu-Cha, All Of You, Bye Bye Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Дебютный альбом Майлза Дэвиса 1956 года на лейбле Columbia Records считается джазовыми критиками и поклонниками важной вехой в хард-бопе и одним из величайших джазовых альбомов всех времен. В нем принял участие его первый легендарный квинтет с Джоном Колтрейном. Интрига, намек, спокойствие, тайна, ностальгия: здесь есть все. Приготовьтесь, «Round About Midnight». Наденьте солнцезащитные очки, задерните шторы, устройтесь поудобнее в кресле и выпейте освежающий напиток. Это Майлз и компания в лучшем виде. И это чистая крутизна. В 1955 году Майлз Дэвис принял участие в джем-сейшене на джазовом фестивале в Ньюпорте вместе с Телониусом Монком на фортепиано, Джерри Маллиганом на баритон-саксофоне и Зутом Симсом на тенор-саксофоне. Это выступление сразу же привлекло внимание Джорджа Авакиана из Columbia Records, который был настолько впечатлен, что предложил Дэвису контракт прямо на месте, если тот сможет сформировать постоянную группу. Собранная им группа стала известна как «Первый великий квинтет» Дэвиса и состояла из Джона Колтрейна на тенор-саксофоне, Реда Гарланда на фортепиано, Филли Джо Джонса на ударных, Пола Чемберса на басу и, конечно же, самого Майлза на трубе. «Round Midnight» — первый альбом Майлза Дэвиса, выпущенный на лейбле Columbia, а также первая студийная запись Первого Великого Квинтета. Запись началась 26 октября 1955 года, но альбом был выпущен только в 1957 году, поскольку в то время Дэвис всё ещё находился под контрактом с Prestige. Результатом этих сессий стали альбомы «Steamin'», «Workin'», «Cookin'» и «Relaxin'», которые вошли в историю как квинтэссенция хард-бопа конца 1950-х годов. Альбом состоит из сборника стандартов и одной традиционной песни («Dear Old Stockholm» XIX века). Наиболее примечательно то, что в него вошли, пожалуй, самые известные версии «'Round Midnight» и «Bye Bye Blackbird» Телониуса Монка. С самого начала было ясно, что Авакиан сделал блестящий выбор, но никто не мог предвидеть, что именно этот квинтет на Columbia Records навсегда изменит ход современного джаза с альбомом Kind of Blue. Альбом "'Round Midnight" выпущен ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на прозрачном виниле.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Round About Midnight (coloured) (8719262043527) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...