Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
В наличии
Код товара: 749852
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111041745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On Your Feet or on Your Knees, Burner, Death or Glory, I Am the Sword, Born to Raise Hell, Don't Let Daddy Kiss Me, Bad Woman, Liar, Lost in the Ozone, I'm Your Man, We Bring the Shake, Devils
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка
"Bastards", один из лучших альбомов культовых рокеров Mot?rhead, теперь снова доступен на Golden Core Records: те, кто считал два альбома Mot?rhead "1916" и "March ?r Die" "слишком экспериментальными", могут вздохнуть с облегчением: "Bastards", как и было заявлено группой, несколько более типичен для Mot?rhead, чем вышеупомянутые предшественники, хотя Лемми, к счастью, не помешал включить на новый диск первоклассную балладу "Don't Let Daddy Kiss Me" и столь же торжественный номер "Lost In The Ozone".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111041745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On Your Feet or on Your Knees, Burner, Death or Glory, I Am the Sword, Born to Raise Hell, Don't Let Daddy Kiss Me, Bad Woman, Liar, Lost in the Ozone, I'm Your Man, We Bring the Shake, Devils
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Bastards", один из лучших альбомов культовых рокеров Mot?rhead, теперь снова доступен на Golden Core Records: те, кто считал два альбома Mot?rhead "1916" и "March ?r Die" "слишком экспериментальными", могут вздохнуть с облегчением: "Bastards", как и было заявлено группой, несколько более типичен для Mot?rhead, чем вышеупомянутые предшественники, хотя Лемми, к счастью, не помешал включить на новый диск первоклассную балладу "Don't Let Daddy Kiss Me" и столь же торжественный номер "Lost In The Ozone".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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