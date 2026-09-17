Top.Mail.Ru
Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
В наличии
Код товара: 749852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111041745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On Your Feet or on Your Knees, Burner, Death or Glory, I Am the Sword, Born to Raise Hell, Don't Let Daddy Kiss Me, Bad Woman, Liar, Lost in the Ozone, I'm Your Man, We Bring the Shake, Devils
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка

"Bastards", один из лучших альбомов культовых рокеров Mot?rhead, теперь снова доступен на Golden Core Records: те, кто считал два альбома Mot?rhead "1916" и "March ?r Die" "слишком экспериментальными", могут вздохнуть с облегчением: "Bastards", как и было заявлено группой, несколько более типичен для Mot?rhead, чем вышеупомянутые предшественники, хотя Лемми, к счастью, не помешал включить на новый диск первоклассную балладу "Don't Let Daddy Kiss Me" и столь же торжественный номер "Lost In The Ozone".



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111041745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On Your Feet or on Your Knees, Burner, Death or Glory, I Am the Sword, Born to Raise Hell, Don't Let Daddy Kiss Me, Bad Woman, Liar, Lost in the Ozone, I'm Your Man, We Bring the Shake, Devils
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Bastards", один из лучших альбомов культовых рокеров Mot?rhead, теперь снова доступен на Golden Core Records: те, кто считал два альбома Mot?rhead "1916" и "March ?r Die" "слишком экспериментальными", могут вздохнуть с облегчением: "Bastards", как и было заявлено группой, несколько более типичен для Mot?rhead, чем вышеупомянутые предшественники, хотя Лемми, к счастью, не помешал включить на новый диск первоклассную балладу "Don't Let Daddy Kiss Me" и столь же торжественный номер "Lost In The Ozone".


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Bastards (coloured) (0194111041745) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...