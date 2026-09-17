Top.Mail.Ru
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 1
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 2
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 3
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 4
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 5
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 6
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 7
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
The Wow! Signal
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 1
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 2
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 3
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 4
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 5
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 6
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 7
  • Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
В наличии
Код товара: 749809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5026854665788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
The Wow! Signal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Dark Forest, Nightshift Superstar, Shimmering Scars, Cryogen, Be With You, Hexagons, The Sickness In You & I, Unravelling, Hush, Space Debris
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка

"The Wow! Signal" - десятый студийный альбом английской рок-группы Muse, выпущенный в 2026 году. Продюсерами выступили Muse, Дэн Ланкастер и Алекс фон Корфф. Лидер группы, Мэтт Беллами, сказал, что Ланкастер подтолкнул Muse к созданию более современного звучания. В текстах песен исследуются темы космической тайны, на которые повлияло расставание Беллами с моделью Элль Эванс. В песне "Hush" приняла участие вокалистка Элли Голдинг. Лимитированное издание на прозрачном виниле молочного цвета. Альтернативная рок-группа Muse была создана в 1994 году в городе Тинмут (Великобритания). Коллектив состоит из трёх участников: Мэтью Беллами (вокалист, гитарист и клавишник), Криса Уолстенхолма (бас-гитарист, бэк-вокал) и Доминика Ховарда (барабанщик и перкуссионист). За свою карьеру Muse стали многоразовыми обладателями наград MTV Europe Music Awards, Q Awards, BRIT awards, большая часть из которых получена ими за их концертные выступления. В 2011 году группа была удостоена премии Grammy в номинации "Лучший рок-альбом" за пластинку "Resistance". Сегодня Muse называют одним из величайших представителей рок-музыки нового тысячелетия.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5026854665788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
The Wow! Signal
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Dark Forest, Nightshift Superstar, Shimmering Scars, Cryogen, Be With You, Hexagons, The Sickness In You & I, Unravelling, Hush, Space Debris
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"The Wow! Signal" - десятый студийный альбом английской рок-группы Muse, выпущенный в 2026 году. Продюсерами выступили Muse, Дэн Ланкастер и Алекс фон Корфф. Лидер группы, Мэтт Беллами, сказал, что Ланкастер подтолкнул Muse к созданию более современного звучания. В текстах песен исследуются темы космической тайны, на которые повлияло расставание Беллами с моделью Элль Эванс. В песне "Hush" приняла участие вокалистка Элли Голдинг. Лимитированное издание на прозрачном виниле молочного цвета. Альтернативная рок-группа Muse была создана в 1994 году в городе Тинмут (Великобритания). Коллектив состоит из трёх участников: Мэтью Беллами (вокалист, гитарист и клавишник), Криса Уолстенхолма (бас-гитарист, бэк-вокал) и Доминика Ховарда (барабанщик и перкуссионист). За свою карьеру Muse стали многоразовыми обладателями наград MTV Europe Music Awards, Q Awards, BRIT awards, большая часть из которых получена ими за их концертные выступления. В 2011 году группа была удостоена премии Grammy в номинации "Лучший рок-альбом" за пластинку "Resistance". Сегодня Muse называют одним из величайших представителей рок-музыки нового тысячелетия.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Muse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665788) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...