Cappella - Best Of (coloured) (0194111038943) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cappella
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
В наличии
Код товара: 749773
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 730 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111038943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cappella
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
U Got 2 Let The Music (Brescia Edit), U & Me (Short Sharp Mix), U Got 2 Know (Radio Coffee Mix), Move On Baby (Definitive Edit), Move It Up, Be My Baby (Edit Energy Mix), U Turn Me On (Radio Edit Mix), Tell Me The Way (Video Mix), Bauhaus (7" Version), House Energy Revenge (7" Mix), Get Out Of My Case, Helyom Halib (House Revenge Mix Radio Edit)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cappella - Best Of (coloured) (0194111038943) виниловая пластинка
Сборник главных хитов легендарного итальянского евродэнс-проекта Cappella, выпущенный лейблом ZYX Music в августе 2025 года. Лимитированное издание на цветном виниле Легендарный итальянский евродэнс-коллектив Cappella из 90-х возвращается с коллекцией своих хитов на виниле. Этот альбом включает треки, которые принесли группе мировую известность и зажгли танцполы в клубах по всему миру. Возглавляемая вокалисткой Келли Оверетт и продюсером Джанфранко Бортолотти, группа была пионером евродэнс-движения. С выходом этого сборника заново открывается чистое, энергичное и заразительное звучание, которое определяло Cappella и заложило основу для современной танцевальной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитThe Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (060...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитFuture - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSecret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитThe Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) винил...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитJacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитJethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитNat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278)...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитElla Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108)...
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111038943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cappella
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
U Got 2 Let The Music (Brescia Edit), U & Me (Short Sharp Mix), U Got 2 Know (Radio Coffee Mix), Move On Baby (Definitive Edit), Move It Up, Be My Baby (Edit Energy Mix), U Turn Me On (Radio Edit Mix), Tell Me The Way (Video Mix), Bauhaus (7" Version), House Energy Revenge (7" Mix), Get Out Of My Case, Helyom Halib (House Revenge Mix Radio Edit)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник главных хитов легендарного итальянского евродэнс-проекта Cappella, выпущенный лейблом ZYX Music в августе 2025 года. Лимитированное издание на цветном виниле Легендарный итальянский евродэнс-коллектив Cappella из 90-х возвращается с коллекцией своих хитов на виниле. Этот альбом включает треки, которые принесли группе мировую известность и зажгли танцполы в клубах по всему миру. Возглавляемая вокалисткой Келли Оверетт и продюсером Джанфранко Бортолотти, группа была пионером евродэнс-движения. С выходом этого сборника заново открывается чистое, энергичное и заразительное звучание, которое определяло Cappella и заложило основу для современной танцевальной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Cappella - Best Of (coloured) (0194111038943) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2730 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cappella - Best Of (coloured) (0194111038943) виниловая пластинка