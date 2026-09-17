Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка
На рубеже тысячелетий оригинальный виниловый релиз «Astral Disaster», распространявшийся только по подписке, был своего рода нечестивым Граалем для коллекционеров Coil!. Практически недоступный в своем первоначальном крайне ограниченном формате всего в 99 экземпляров, это единственный альбом, помимо оригинальной. записи «Musick to play in the Dark», который сочетает в себе гений Balance и Sleazy с талантами Дрю Макдауэлла и Thighpaulsandra. Как и «Musick», это по сути приливно-лунный альбом, где слушателя буквально окутывают звуковые волны. Интенсивно захватывающие треки, такие как «The Avatars» и более поздний концертный шедевр «I don’t want to be the one», в равной степени обязаны дрону и краут-року, но являются квинтэссенцией Coil. Вскоре после этого запись была переосмыслена и улучшена, но даже это более доступное переиздание на собственном лейбле Coil, Thresholdhouse, уже слишком долгое время недоступно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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