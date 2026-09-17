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Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка

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Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 1
Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 2
Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 3
Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 4
Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 5
Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 6
Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Astral Disaster
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 1
  • Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 2
  • Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 3
  • Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 4
  • Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 5
  • Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 6
  • Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб. 
В наличии
Код товара: 749708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка
7 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinite Fog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Infinite Fog
Barcode
[0710473185899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Astral Disaster
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Avatars, The Sea Priestess, 2nd. Son Syndrome, I Don't Want To Be The One, The Mothership & The Fatherland, M?-?R
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка

На рубеже тысячелетий оригинальный виниловый релиз «Astral Disaster», распространявшийся только по подписке, был своего рода нечестивым Граалем для коллекционеров Coil!. Практически недоступный в своем первоначальном крайне ограниченном формате всего в 99 экземпляров, это единственный альбом, помимо оригинальной. записи «Musick to play in the Dark», который сочетает в себе гений Balance и Sleazy с талантами Дрю Макдауэлла и Thighpaulsandra. Как и «Musick», это по сути приливно-лунный альбом, где слушателя буквально окутывают звуковые волны. Интенсивно захватывающие треки, такие как «The Avatars» и более поздний концертный шедевр «I don’t want to be the one», в равной степени обязаны дрону и краут-року, но являются квинтэссенцией Coil. Вскоре после этого запись была переосмыслена и улучшена, но даже это более доступное переиздание на собственном лейбле Coil, Thresholdhouse, уже слишком долгое время недоступно.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Infinite Fog
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Infinite Fog
Barcode
[0710473185899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coil
Альбом (сингл)
Astral Disaster
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Avatars, The Sea Priestess, 2nd. Son Syndrome, I Don't Want To Be The One, The Mothership & The Fatherland, M?-?R
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
На рубеже тысячелетий оригинальный виниловый релиз «Astral Disaster», распространявшийся только по подписке, был своего рода нечестивым Граалем для коллекционеров Coil!. Практически недоступный в своем первоначальном крайне ограниченном формате всего в 99 экземпляров, это единственный альбом, помимо оригинальной. записи «Musick to play in the Dark», который сочетает в себе гений Balance и Sleazy с талантами Дрю Макдауэлла и Thighpaulsandra. Как и «Musick», это по сути приливно-лунный альбом, где слушателя буквально окутывают звуковые волны. Интенсивно захватывающие треки, такие как «The Avatars» и более поздний концертный шедевр «I don’t want to be the one», в равной степени обязаны дрону и краут-року, но являются квинтэссенцией Coil. Вскоре после этого запись была переосмыслена и улучшена, но даже это более доступное переиздание на собственном лейбле Coil, Thresholdhouse, уже слишком долгое время недоступно.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coil - Astral Disaster (0710473185899) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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