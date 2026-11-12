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Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 749619
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Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый уцененный, 749619

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Уценка
Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 1
Уценка
Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 2
Уценка
Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 3
Уценка
Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 1
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 2
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 3
  • Наушники JBL LIVE 770NC, белый отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
9 430 руб.  11 360 руб. 
Начислим 151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749619
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL LIVE 770NC, белый уцененный
9 430 руб. -17%
11 360 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х8
Вес, г.
730

Описание товара Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый уцененный

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый уцененный




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
65
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, наушники, кабель 2шт, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники JBL LIVE 770NC, белый уцененный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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