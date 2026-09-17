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Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая

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Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 1
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 2
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 3
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 4
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 5
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 6
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 7
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 8
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 9
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 1
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 2
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 3
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 4
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 5
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 6
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 7
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 8
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 9
  • Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
лейка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая

Пластмассовая садовая лейка 67520 объемом 10 литров — инвентарь для полива растений на дачном участке, в огороде и теплице. Для ухода за посадками не нужно подключать шланг к водопроводу — достаточно наполнить лейку из крана, ведра или бочки. 10-литровой емкости хватит для полива участка большой площади. Обратите внимание — цвет лейки может отличаться от представленного на фото.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — лейка изготовлена из прочного пластика.
  • Бережный уход за рассадой и нежными растениями — выпуклая насадка-распылитель позволяет производить аккуратный и равномерный полив.
  • Простое очищение — насадку можно снять и промыть при необходимости.
  • Эргономичность — благодаря ручке лейку удобно поднимать и перемещать.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки

Отзывы о товаре Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Тип товара
лейка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Описание

Пластмассовая садовая лейка 67520 объемом 10 литров — инвентарь для полива растений на дачном участке, в огороде и теплице. Для ухода за посадками не нужно подключать шланг к водопроводу — достаточно наполнить лейку из крана, ведра или бочки. 10-литровой емкости хватит для полива участка большой площади. Обратите внимание — цвет лейки может отличаться от представленного на фото.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — лейка изготовлена из прочного пластика.
  • Бережный уход за рассадой и нежными растениями — выпуклая насадка-распылитель позволяет производить аккуратный и равномерный полив.
  • Простое очищение — насадку можно снять и промыть при необходимости.
  • Эргономичность — благодаря ручке лейку удобно поднимать и перемещать.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка садовая Мир Инструмента 67520, 10 л, пластмассовая - по цене 260 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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