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Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия

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Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 1
Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 2
Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 3
Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 4
Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 5
Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 6
Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 7
Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 8
Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 9
Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 1
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 2
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 3
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 4
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 5
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 6
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 7
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 8
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 9
  • Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лейка
Материал
пластик
Рассеиватель
есть
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия

Пластмассовая садовая лейка Сибртех 67521 объемом 10 л, с горловиной, предназначена для полива растений в саду и на огороде, а также для увлажнения приствольных кругов деревьев и кустарников. Вместительную емкость не требуется часто наполнять. Две ручки облегчают подъем и перемещение лейки с водой.

Преимущества

  • Долговечность — лейка изготовлена из прочного полиэтилена, не подверженного коррозии и разрушительному действию ультрафиолета.
  • Равномерный полив — съемная выпуклая насадка-рассеиватель позволяет орошать посадки без риска размыть землю и оголить корни.
  • Высокая горловина — вода не расплескивается при перемещении наполненной лейки.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки

Отзывы о товаре Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
лейка
Материал
пластик
Рассеиватель
есть
Страна производитель
Россия
Описание

Пластмассовая садовая лейка Сибртех 67521 объемом 10 л, с горловиной, предназначена для полива растений в саду и на огороде, а также для увлажнения приствольных кругов деревьев и кустарников. Вместительную емкость не требуется часто наполнять. Две ручки облегчают подъем и перемещение лейки с водой.

Преимущества

  • Долговечность — лейка изготовлена из прочного полиэтилена, не подверженного коррозии и разрушительному действию ультрафиолета.
  • Равномерный полив — съемная выпуклая насадка-рассеиватель позволяет орошать посадки без риска размыть землю и оголить корни.
  • Высокая горловина — вода не расплескивается при перемещении наполненной лейки.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка садовая СИБРТЕХ 67521, 10 л, с горловиной, пластмассовая, Россия - этот товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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