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Love & Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Love & Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Love & Rockets
Альбом (сингл)
Hot Trip To Heaven
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Love &amp; Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) - фото 1
  • Love &amp; Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748600
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Love & Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618226817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Love & Rockets
Альбом (сингл)
Hot Trip To Heaven
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Body And Soul Ugly, Trip And Glide, This Heaven, No Worries, Hot Trip To Heaven, Eclipse, Voodoo Baby, Be The Revolution, Set Me Free
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Love & Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) виниловая пластинка

Это двойной чёрный LP в разворачивающемся конверте — не издававшийся более 25 лет, дополненный тремя новыми треками. Менее готическое звучание, больше электронной и эмбиентной музыки, вокал Наташи Атлас. Дэниел Эш: «Я надеялся, что это будет наша «Тёмная сторона Луны»

Отзывы о товаре Love & Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618226817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Love & Rockets
Альбом (сингл)
Hot Trip To Heaven
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Body And Soul Ugly, Trip And Glide, This Heaven, No Worries, Hot Trip To Heaven, Eclipse, Voodoo Baby, Be The Revolution, Set Me Free
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Это двойной чёрный LP в разворачивающемся конверте — не издававшийся более 25 лет, дополненный тремя новыми треками. Менее готическое звучание, больше электронной и эмбиентной музыки, вокал Наташи Атлас. Дэниел Эш: «Я надеялся, что это будет наша «Тёмная сторона Луны»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Love & Rockets - Hot Trip To Heaven (0607618226817) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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