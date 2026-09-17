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Rock Workshop - Rock Workshop (8054757320258) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rock Workshop - Rock Workshop (8054757320258) виниловая пластинка

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Rock Workshop - Rock Workshop (8054757320258) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rock Workshop
Альбом (сингл)
Rock Workshop
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rock Workshop - Rock Workshop (8054757320258) - фото 1
  • Rock Workshop - Rock Workshop (8054757320258) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748588
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rock Workshop - Rock Workshop (8054757320258) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bonfire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bonfire Records
Barcode
[8054757320258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rock Workshop
Альбом (сингл)
Rock Workshop
Жанр
Jazz
Трек-лист
You To Lose, Wade In The Water, Primrose Hill (Theme For Jake), Theme For Freedom, Spine Cop, Ice Cold, Hole In Her Stocking, He Looks At Me, Mooncross Grove
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Rock Workshop - Rock Workshop (8054757320258) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You To Lose, Wade In The Water, Primrose Hill (Theme For Jake), Theme For Freedom, Spine Cop, Ice Cold, Hole In Her Stocking, He Looks At Me, Mooncross Grove



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Rock Workshop - Rock Workshop (8054757320258) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bonfire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bonfire Records
Barcode
[8054757320258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rock Workshop
Альбом (сингл)
Rock Workshop
Жанр
Jazz
Трек-лист
You To Lose, Wade In The Water, Primrose Hill (Theme For Jake), Theme For Freedom, Spine Cop, Ice Cold, Hole In Her Stocking, He Looks At Me, Mooncross Grove
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You To Lose, Wade In The Water, Primrose Hill (Theme For Jake), Theme For Freedom, Spine Cop, Ice Cold, Hole In Her Stocking, He Looks At Me, Mooncross Grove


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rock Workshop - Rock Workshop (8054757320258) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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