Mayhem - Daemon (0194399897119) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mayhem - Daemon (0194399897119) виниловая пластинка
Вышедший в 2019 году студийный альбом пионеров блэк-метала из Норвегии, группы Mayhem. Самая известная блэк-металлическая группа всех времен вернулась в 2019 году со своим 6-м студийным альбомом «Daemon»! Благодаря силе тьмы и могуществу демонической воли, не найти двух альбомов Mayhem, которые были или будут одинаковыми. Таким образом, эта работа коллектива стала отдельной историей в своём собственном праве. Это не следующая глава, а скорее следующий том во влиятельном творчестве Mayhem. Сочиненный и воплощенный с тем же составом - Necrobutcher (бас), Hellhammer (ударные), Attila Csihar (вокал), Teloch (гитары) и Ghul (гитары) - которые создавали «Esoteric Warfare» и исполняли «De Mysteriis Dom Sathanas» в течение нескольких лет предшесвовавших выходу альбома, «Daemon» также не является модификацией классических песен, таких как «Freezing Moon», «Pagan Fears» или «Buried by Time and Dust». Для этого был создан живой альбом «De Mysteriis Dom Sathanas Alive» (2016). «Daemon» - это шанс для перемен, для новых трансформаций ада, которые можно только вообразить и представить слушателям.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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