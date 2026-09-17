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Mayhem - Daemon (0194399897119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mayhem - Daemon (0194399897119) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
MAYHEM
Альбом (сингл)
DAEMON
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mayhem - Daemon (0194399897119) - фото 1
  • Mayhem - Daemon (0194399897119) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mayhem - Daemon (0194399897119) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399897119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
MAYHEM
Альбом (сингл)
DAEMON
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Dying False King, Agenda Ignis, Bad Blood, Malum, Falsified and Hated, Aeon Daemonium, Worthless Abomination Destroyed, Daemon Spawn, Of Worms and Ruins, Invoke the Oath
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Mayhem - Daemon (0194399897119) виниловая пластинка

Вышедший в 2019 году студийный альбом пионеров блэк-метала из Норвегии, группы Mayhem. Самая известная блэк-металлическая группа всех времен вернулась в 2019 году со своим 6-м студийным альбомом «Daemon»! Благодаря силе тьмы и могуществу демонической воли, не найти двух альбомов Mayhem, которые были или будут одинаковыми. Таким образом, эта работа коллектива стала отдельной историей в своём собственном праве. Это не следующая глава, а скорее следующий том во влиятельном творчестве Mayhem. Сочиненный и воплощенный с тем же составом - Necrobutcher (бас), Hellhammer (ударные), Attila Csihar (вокал), Teloch (гитары) и Ghul (гитары) - которые создавали «Esoteric Warfare» и исполняли «De Mysteriis Dom Sathanas» в течение нескольких лет предшесвовавших выходу альбома, «Daemon» также не является модификацией классических песен, таких как «Freezing Moon», «Pagan Fears» или «Buried by Time and Dust». Для этого был создан живой альбом «De Mysteriis Dom Sathanas Alive» (2016). «Daemon» - это шанс для перемен, для новых трансформаций ада, которые можно только вообразить и представить слушателям.

Отзывы о товаре Mayhem - Daemon (0194399897119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0194399897119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
MAYHEM
Альбом (сингл)
DAEMON
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Dying False King, Agenda Ignis, Bad Blood, Malum, Falsified and Hated, Aeon Daemonium, Worthless Abomination Destroyed, Daemon Spawn, Of Worms and Ruins, Invoke the Oath
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вышедший в 2019 году студийный альбом пионеров блэк-метала из Норвегии, группы Mayhem. Самая известная блэк-металлическая группа всех времен вернулась в 2019 году со своим 6-м студийным альбомом «Daemon»! Благодаря силе тьмы и могуществу демонической воли, не найти двух альбомов Mayhem, которые были или будут одинаковыми. Таким образом, эта работа коллектива стала отдельной историей в своём собственном праве. Это не следующая глава, а скорее следующий том во влиятельном творчестве Mayhem. Сочиненный и воплощенный с тем же составом - Necrobutcher (бас), Hellhammer (ударные), Attila Csihar (вокал), Teloch (гитары) и Ghul (гитары) - которые создавали «Esoteric Warfare» и исполняли «De Mysteriis Dom Sathanas» в течение нескольких лет предшесвовавших выходу альбома, «Daemon» также не является модификацией классических песен, таких как «Freezing Moon», «Pagan Fears» или «Buried by Time and Dust». Для этого был создан живой альбом «De Mysteriis Dom Sathanas Alive» (2016). «Daemon» - это шанс для перемен, для новых трансформаций ада, которые можно только вообразить и представить слушателям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mayhem - Daemon (0194399897119) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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