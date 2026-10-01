Edge Of Sanity - Cryptic (coloured) (0198029866018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Cryptic
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748581
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029866018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Cryptic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hell Written, Uncontroll Me, No Destiny, Demon I, Not of This World, Dead I Walk, Born, Breed, Bleeding, Bleed You Dry
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Edge Of Sanity - Cryptic (coloured) (0198029866018) виниловая пластинка
Альбом "Cryptic" 1997 года в жанре дэт-метал от EDGE OF SANITY, в котором вместо Дэна Свано выступал новый вокалист Роберт Карлссон (Scar Symmetry, Pan. Thy. Monium, Facebreaker, Darkified), наконец-то снова доступен в ремастерированном варианте. Этот LP выпущен на темно-зеленом виниле весом 180 г и содержит 8 треков. "Cryptic" впервые доступен на виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029866018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Cryptic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hell Written, Uncontroll Me, No Destiny, Demon I, Not of This World, Dead I Walk, Born, Breed, Bleeding, Bleed You Dry
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом "Cryptic" 1997 года в жанре дэт-метал от EDGE OF SANITY, в котором вместо Дэна Свано выступал новый вокалист Роберт Карлссон (Scar Symmetry, Pan. Thy. Monium, Facebreaker, Darkified), наконец-то снова доступен в ремастерированном варианте. Этот LP выпущен на темно-зеленом виниле весом 180 г и содержит 8 треков. "Cryptic" впервые доступен на виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Edge Of Sanity - Cryptic (coloured) (0198029866018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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