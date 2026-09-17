Drowning Pool - Sinner (coloured) (0888072760929) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Drowning Pool
Альбом (сингл)
Sinner
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 748568
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072760929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Drowning Pool
Альбом (сингл)
Sinner
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sinner, Bodies, Tear Away, All Over Me, Reminded, Pity, Mute, I Am, Follow, Told You So, Sermon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Drowning Pool - Sinner (coloured) (0888072760929) виниловая пластинка
Sinner — дебютный студийный альбом американской рок-группы Drowning Pool, вышедший в 2001 году и получивший платиновый статус Лимитированное издание на цветном виниле 25-летию Sinner — это единственный полноформатный альбом группы, записанный с участием харизматичного вокалиста Дэйва Уильямса, который умер от порока сердца во время гастролей в 2002 году. Именно здесь звучит их главный мировой ню-метал хит «Bodies».
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072760929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Drowning Pool
Альбом (сингл)
Sinner
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sinner, Bodies, Tear Away, All Over Me, Reminded, Pity, Mute, I Am, Follow, Told You So, Sermon
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Sinner — дебютный студийный альбом американской рок-группы Drowning Pool, вышедший в 2001 году и получивший платиновый статус Лимитированное издание на цветном виниле 25-летию Sinner — это единственный полноформатный альбом группы, записанный с участием харизматичного вокалиста Дэйва Уильямса, который умер от порока сердца во время гастролей в 2002 году. Именно здесь звучит их главный мировой ню-метал хит «Bodies».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Drowning Pool - Sinner (coloured) (0888072760929) виниловая пластинка - по цене 5450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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