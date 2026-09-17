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Caravan - Caravan & The New Symphonia (0805520240635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caravan - Caravan & The New Symphonia (0805520240635) виниловая пластинка

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Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 1
Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 2
Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 3
Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 4
Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 5
Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 6
Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caravan
Альбом (сингл)
Caravan & The New Symphonia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 1
  • Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 2
  • Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 3
  • Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 4
  • Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 5
  • Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 6
  • Caravan - Caravan &amp; The New Symphonia (0805520240635) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Caravan - Caravan & The New Symphonia (0805520240635) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0805520240635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caravan
Альбом (сингл)
Caravan & The New Symphonia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Memory Lain, Hugh / Headloss The Dog, The Dog, He's At It Again, Hoedown, Introduction, The Love In Your Eye Mirror For The Day, Virgin On The Ridiculous, For Richard D A Hunting We Shall Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Caravan - Caravan & The New Symphonia (0805520240635) виниловая пластинка

В октябре 1973 года группа Caravan, выступая с New Symphonia Orchestra под управлением Мартина Форда, дала концерт в лондонском Theatre Royal Drury Lane, представляя свою новую работу «For Girls Who Grow Plump In The Night». Хотя весь концерт был записан, был выпущен только один LP. Здесь, впервые на виниле, Caravan & The New Symphonia представлены в виде расширенного двойного LP-издания, включающего весь концерт. Для тех, кто до сих пор считает прогрессивный рок ругательным словом, Caravan остаются загадкой. И это еще не все, ведь они упускают из виду одни из самых прекрасных и мелодичных рок-композиций 70-х. Как и Soft Machine, группа Caravan сформировалась из The Wilde Flowers, и у них много общего с британским прогрессивным роком 70-х: каламбурные названия, разворотные обложки, множество песен продолжительностью более 10 минут, частые смены состава, но при этом они всегда отличались доступностью – отчасти благодаря приятному для слуха стилю пения гитариста и вокалиста Джулиана «Пая» Гастингса. После одного альбома, выпущенного на лейбле MGM в 1968 году, группа Caravan подписала контракт с Decca и выпустила свою визитную карточку — песню «If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You». Заглавная композиция стала хитом на виниловых пластинках в 1970 году, что привело к её выступлению на Top Of The Pops, а остальная часть альбома демонстрирует разнообразие стилей группы и включает в себя любимую фанатами песню «For Richard». В течение следующих трех лет на лейбле Decca были выпущены некоторые из их самых любимых работ, включая "In The Land Of Grey and Pink", поэтому спектакль в Театре Ройал Друри Лейн ждали с большим нетерпением.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Caravan - Caravan & The New Symphonia (0805520240635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0805520240635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Caravan
Альбом (сингл)
Caravan & The New Symphonia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Memory Lain, Hugh / Headloss The Dog, The Dog, He's At It Again, Hoedown, Introduction, The Love In Your Eye Mirror For The Day, Virgin On The Ridiculous, For Richard D A Hunting We Shall Go
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В октябре 1973 года группа Caravan, выступая с New Symphonia Orchestra под управлением Мартина Форда, дала концерт в лондонском Theatre Royal Drury Lane, представляя свою новую работу «For Girls Who Grow Plump In The Night». Хотя весь концерт был записан, был выпущен только один LP. Здесь, впервые на виниле, Caravan & The New Symphonia представлены в виде расширенного двойного LP-издания, включающего весь концерт. Для тех, кто до сих пор считает прогрессивный рок ругательным словом, Caravan остаются загадкой. И это еще не все, ведь они упускают из виду одни из самых прекрасных и мелодичных рок-композиций 70-х. Как и Soft Machine, группа Caravan сформировалась из The Wilde Flowers, и у них много общего с британским прогрессивным роком 70-х: каламбурные названия, разворотные обложки, множество песен продолжительностью более 10 минут, частые смены состава, но при этом они всегда отличались доступностью – отчасти благодаря приятному для слуха стилю пения гитариста и вокалиста Джулиана «Пая» Гастингса. После одного альбома, выпущенного на лейбле MGM в 1968 году, группа Caravan подписала контракт с Decca и выпустила свою визитную карточку — песню «If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You». Заглавная композиция стала хитом на виниловых пластинках в 1970 году, что привело к её выступлению на Top Of The Pops, а остальная часть альбома демонстрирует разнообразие стилей группы и включает в себя любимую фанатами песню «For Richard». В течение следующих трех лет на лейбле Decca были выпущены некоторые из их самых любимых работ, включая "In The Land Of Grey and Pink", поэтому спектакль в Театре Ройал Друри Лейн ждали с большим нетерпением.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caravan - Caravan & The New Symphonia (0805520240635) виниловая пластинка - по цене 6860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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