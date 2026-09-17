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Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) виниловая пластинка

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Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 1
Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 2
Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 3
Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 4
Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 5
Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
BIG BEAT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 1
  • Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 2
  • Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 3
  • Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 4
  • Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 5
  • Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
BIG BEAT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Big Boy, I Want To Be Like Everybody Else, Nothing To Do, I Bought The Mississippi River, Fill-Er-Up, Everybody’s Stupid, Throw Her Away (And Get A New One), Confusion, Screwed Up, White Women, I Like Girls
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом Sparks, выпущенный в 1976 году. Синглами из альбома вышли «Big Boy» и «I Like Girls». Первый из них был включен в саундтрек фильма Rollercoaster.

Отзывы о товаре Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
BIG BEAT
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Big Boy, I Want To Be Like Everybody Else, Nothing To Do, I Bought The Mississippi River, Fill-Er-Up, Everybody’s Stupid, Throw Her Away (And Get A New One), Confusion, Screwed Up, White Women, I Like Girls
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Шестой студийный альбом Sparks, выпущенный в 1976 году. Синглами из альбома вышли «Big Boy» и «I Like Girls». Первый из них был включен в саундтрек фильма Rollercoaster.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sparks - Big Beat (coloured) (5014797913127) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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