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Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) виниловая пластинка

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Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Indiscreet
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) - фото 1
  • Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) - фото 2
  • Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748548
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Indiscreet
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Hospitality On Parade, Happy Hunting Ground, Without Using Hands, Get In The Swing, Under The Table With Her, How Are You Getting Home?, Pineapple, Tits, It Ain't 1918, The Lady Is Lingering, In The Future, Looks, Looks, Looks, Miss The Start, Miss The End
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом группы Sparks, выпущенный в октябре 1975 года лейблом Island Records. Альбом отошёл от глэм-рокового звучания Kimono My House и Propaganda, делая акцент на театральных элементах с большим использованием оркестровых аранжировок и влиянием жанров, далеких от рока, таких как джаз, биг-бенд, свинг, водевиль и классическая музыка. Продюсером альбома выступил Тони Висконти, с которым группа воссоединилась в 1997 году для записи нескольких треков для ретроспективного альбома Plagiarism. Песня "How Are You Getting Home?" использовалась в фильме Лео Каракса Holy Motors.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797913103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Indiscreet
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Hospitality On Parade, Happy Hunting Ground, Without Using Hands, Get In The Swing, Under The Table With Her, How Are You Getting Home?, Pineapple, Tits, It Ain't 1918, The Lady Is Lingering, In The Future, Looks, Looks, Looks, Miss The Start, Miss The End
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Пятый студийный альбом группы Sparks, выпущенный в октябре 1975 года лейблом Island Records. Альбом отошёл от глэм-рокового звучания Kimono My House и Propaganda, делая акцент на театральных элементах с большим использованием оркестровых аранжировок и влиянием жанров, далеких от рока, таких как джаз, биг-бенд, свинг, водевиль и классическая музыка. Продюсером альбома выступил Тони Висконти, с которым группа воссоединилась в 1997 году для записи нескольких треков для ретроспективного альбома Plagiarism. Песня "How Are You Getting Home?" использовалась в фильме Лео Каракса Holy Motors.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sparks - Indiscreet (coloured) (5014797913103) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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