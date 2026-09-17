T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара T. Rex - 1972 (coloured) (5014797906730) виниловая пластинка
Достигнув вершин суперзвездной славы в 1971 году, Марк Болан в 1972 году достиг пика «Т. Рексмании» или «Т. Рексазии», как пресса окрестила безумие, охватившее музыкальную сцену Великобритании. • Этот двойной LP-сборник включает в себя лучшие моменты того года. Он объединяет студийные записи 1972 года, спродюсированные Тони Висконти, трансляции и выступления Болана и его группы T. Rex, позволяя слушателю почувствовать себя поклонником T. Rex в том году, с подборкой синглов, альбомов, концертов, радиопередач, саундтрека к фильму и многого другого. • Коллекция отражает безумный год чудес Болана, когда он гастролировал по всему миру: он был вездесущей фигурой в концертных залах, на пресс-конференциях, на радиостанциях, телевидении и в прессе. Теперь, спустя 50 лет после пика его коммерческого успеха, вся широта его творчества раскрывается через классические хиты, проникновенные баллады и редкие записи – с примесью Элтона Джона и Ринго.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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