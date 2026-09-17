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Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danish National Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Galaxymphony
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) - фото 1
  • Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) - фото 2
  • Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EuroArts
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EuroArts
Barcode
[0880242687111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danish National Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Galaxymphony
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars Main Titles, Star Wars The Empire Strikes Back, Star Wars Duel Of The Fates, Star Wars Princess Leia's Theme, The Hitchhikers Guide To The Galaxy The Dolphins, Gravity, Blade Runner Suite, Star Wars The Force Awakens, The Mandalorian, Rouge One Jyn Erso And Hope Suite, Star Wars: The Last Jedi, The Rebellion Is Reborn, Avatar I See You, The Fifth Element Diva Dance, Interstellar Suite
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) виниловая пластинка

Путешествие по вселенной с лучшими саундтреками из фильмов «Аватар», «Бегущий по лезвию», «Гравитация», «Интерстеллар», «Звёздные войны», «Пятый элемент» и «Мандалорец». Записанный вживую альбом Galaxymphony уделяет особое внимание творчеству Джона Уильямса, который написал одни из величайших саундтреков всех времён. Издание на виниле Саундтреки Джона Уильямса к серии «Звёздные войны» легендарны. «Имперский марш» — одна из самых известных симфонических тем всех времён и яркий пример влияния классической музыки на киномузыку, поскольку композиция основана на «Траурном марше» Шопена и «Планетах» Холста. Песня « I See You» из фильма «Аватар» была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая оригинальная песня» на 67-й церемонии вручения этой награды; первоначально её исполняла Леона Льюис. В этом исполнении Тува Семмингсон представляет захватывающую и проникновенную интерпретацию песни. Оркестровка концерта основана на оригинальной музыке к фильму.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EuroArts
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EuroArts
Barcode
[0880242687111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Danish National Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Galaxymphony
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Wars Main Titles, Star Wars The Empire Strikes Back, Star Wars Duel Of The Fates, Star Wars Princess Leia's Theme, The Hitchhikers Guide To The Galaxy The Dolphins, Gravity, Blade Runner Suite, Star Wars The Force Awakens, The Mandalorian, Rouge One Jyn Erso And Hope Suite, Star Wars: The Last Jedi, The Rebellion Is Reborn, Avatar I See You, The Fifth Element Diva Dance, Interstellar Suite
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Путешествие по вселенной с лучшими саундтреками из фильмов «Аватар», «Бегущий по лезвию», «Гравитация», «Интерстеллар», «Звёздные войны», «Пятый элемент» и «Мандалорец». Записанный вживую альбом Galaxymphony уделяет особое внимание творчеству Джона Уильямса, который написал одни из величайших саундтреков всех времён. Издание на виниле Саундтреки Джона Уильямса к серии «Звёздные войны» легендарны. «Имперский марш» — одна из самых известных симфонических тем всех времён и яркий пример влияния классической музыки на киномузыку, поскольку композиция основана на «Траурном марше» Шопена и «Планетах» Холста. Песня « I See You» из фильма «Аватар» была номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая оригинальная песня» на 67-й церемонии вручения этой награды; первоначально её исполняла Леона Льюис. В этом исполнении Тува Семмингсон представляет захватывающую и проникновенную интерпретацию песни. Оркестровка концерта основана на оригинальной музыке к фильму.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Danish National Symphony Orchestra - Galaxymphony (0880242687111) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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